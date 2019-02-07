沙特难民来到加拿大后仍然受到威胁和监视

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最近几年来，申请加拿大难民身份的沙特人大幅度增加。但是他们当中的许多人在来到加拿大以后，发现自己仍然没有逃脱威胁和骚扰。

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一个名叫拉嘉的沙特裔多伦多市民在接受Radio-Canada采访时说，她已经在加拿大生活了二十年，但是仍然会接到匿名的威胁电话。最近发生的一次，电话那头的人说：“我们会杀了你。要你的命不过是给你头上来一颗子弹这么简单。”一个住在魁北克省的沙特异见人士奥马尔说，“他们”的黑客对他的手机动了手脚。

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上个月获得难民身份的沙特少女拉哈芙（Rahaf Mohammed）在到达加拿大后，每天都会收到威胁、恐吓她的信息，以至于难民团体认为有必要派人保护她。

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记者试图就这个问题采访沙特驻加拿大使馆，但没有得到回应。

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每年有多少沙特人向加拿大申请避难？

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2012：17人

2013：21人

2014：38人

2015：75人

2016：196人

2017：362人

2018年目前只有头9个月的统计数字：274人。

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沙特难民申请人的数量自2016年以来增加尤其显著。根据联合国难民署的统计数字，2016年和2017年各有849和847名沙特公民申请避难。美国是全世界接收沙特难民最多的国家。

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记者Gino Harel在他的长篇报道中讲述了一个化名为萨伊德的沙特难民的经历。萨伊德因在办公室谈论也门局势被解雇。沙特安全部门随后与他联系，要求他和妻子在自己所属的什叶派穆斯林社区里充当线人，“立功赎罪”。他选择了举家逃亡。

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(RCI avec Radio-Canada, Gino Harel)

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