加拿大就业：随着婴儿潮一代老去，劳动人口参与率将下降

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过去十年来，加拿大的劳动人口参与率相对稳定。但是随着婴儿潮一代退出就业市场，这个比率将会越来越低。对年轻的求职者来说，这将意味着工作机会比过去多。

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劳动人口参与率指的是就业市场人口（包括就业者和求职者）在劳动年龄人口中的比例。加拿大统计局把15岁以上人口统计为劳动年龄人口。过去十年中，加拿大的劳动人口参与率下降了2 个百分点。

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CBC经济专栏作者皮蒂斯（Don Pittis）说，劳动人口参与率的高低和经济周期联系在一起。经济萧条时劳动人口参与率就低。过去十年来，加拿大的劳动人口参与率在62%到68之间徘徊。总有一部分劳动年龄人口，由于年老，伤病，需要照顾家庭，极其富有或懒惰等原因，没有进入就业市场。

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加拿大婴儿潮一代到目前为止仍然活跃于职场

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在加拿大，婴儿潮一代退出就业市场的速度并不像专家们预测的那么快。魁北克省经济学家拉雷（Etienne Lalé）在接受Radio-Canada采访时介绍说，事实上过去二十年来，55岁以上人口的劳动参与率从20%上升到了40%。这个群体的教育程度和工作经验都是职场需要的。他们的健康状况也比上一代人好。另一个重要原因是这个年龄段的女性的就业率在上升。

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但是，他们当中很少有人会选择“活到老，干到老”，退出就业市场是迟早的事。

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25岁以下人口的劳动参与率下降

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在25岁以下的加拿大人当中，非在校学生的劳动参与率在过去十年中基本稳定。拉雷说，这说明这个群体的劳动参与率降低是由于学生在求学期间工作减少了。他认为这对加拿大经济来说就像把钱存在银行里一样，并不是一件坏事。因为学生毕业后将作为技能水平更高的劳动力进入就业市场。

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（RCI with CBC News，Don Pittis）

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