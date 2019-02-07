加拿大市议员的学费该不该由纳税人来付？

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在阿尔伯塔省会埃德蒙顿市，每个选区的市议员每年有将近19万加元的经费。这笔钱主要是用来支付工作人员的工资。市议员旅行和举办活动，以及办公用品和电话、网络费用也从这笔钱里出。但是该市第三选区的市议员扎迪克（Jon Dziadyk）却用它来交一部分上MBA的学费，因此引起了争议。

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在阿尔伯塔大学上MBA的费用是67000加元。他自己付了三分之一，用选区经费付了三分之二。他的理由是，选区经费是用来帮助市议员履行职责的，而MBA将使他变成一个更称职的市议员。他这样做也确实没有违反市政府的任何规定。因为选区经费是由市议员自由支配的。上个月，他大大方方地在自己的脸书上讲了这件事，并表示并没有收到质疑的评论。

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但是眼尖的CBC埃德蒙顿记者Natasha Riebe发现他的帖子后进行了报道。这下质疑的声音出现了。一位该选区的市民认为，MBA学位主要是对扎迪克本人有好处。尤其是如果他不参加下一届市选或是参加了没选上，那纳税人不就更亏了么。更不用说有些家庭的孩子上大学还需要贷款呢。有几名市议员也表达了不同意见。

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星期四（2月7日）上午，在CBC的报道发表几个小时后，扎迪克在推特上表示自己改变了心意：他将自付全部学费，偿还用选区经费付的44000加元。

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（RCI with CBC News, Natasha Riebe）

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