欧洲橄榄歉收可能导致更多假橄榄油出现：加拿大食品检验局警告

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欧洲橄榄歉收可能会导致更多的掺假橄榄油在加拿大各地的商店里出现。加拿大食品检验局（CFIA）因此加强了防范措施，向全国各地派出检查员进行随机抽查。分销中心和进口商将受到他们的格外注意。

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由于天气、山火和病虫害等原因，2018年欧洲南部的橄榄种植园大面积减产。据信有的种植园减产几乎三分之一。即使在好年景，也有少数经销商为获利更多在橄榄油里掺入葵花籽油或其他比较便宜的食用油。CFIA担心的不仅是消费者权益受损，还有安全问题。如果有人对花生过敏而买到的橄榄油里掺进了花生油，就会发生危险。

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今年1月开始实施的一项新法律给予CFIA更大的权力。该机构可以下令对可疑产品进行实验室检测，对违规者处以罚款，要求经销商重贴标签或召回所有产品。进口公司必须知道产品的来源地和转售到何处，以便有必要时更快地回收。

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（RCI with CBC News， Ottawa Morning of CBC Radio）

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