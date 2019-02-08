蒙特利尔市裸体画展：展示历史早期被禁作品

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蒙特利尔市美术馆 （Musée des beaux-arts de Montréal）正在举办一个裸体画展览，这个展览第一次展示了蒙特利尔一些画家早年被禁的一些作品。

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加拿大广播公司报道说，这个展览已经在 1 月26 日开幕，将持续到 5月 5日，作品来自蒙特利尔 1880 年至1950 年的不同绘画 Studio，出自大约 30 位蒙特利尔的画家之手，其中有 5 位是女画家。

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本次展览的策展人Jacques Des Rochers 解释说，所选的作品代表了这些画家在创作过程中的不同阶段，大部分作品以前从未展出过，但都已被美术馆收购。

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他说，很多作品因为是以现场裸体男女为模特而在当时遭到审查和被禁，有的画家后来不得不在这些 “裸体”上又添点衣服。

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他接着说，1880 那个年代，大多数裸体模特都是男性，到了 20 世纪 20 年代，开始有越来多的女裸体模特。

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(RCI with Radio Canada, CP)

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