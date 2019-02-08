周末网络广播（2019年2月8-10日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华。与我一起在播音室的有本台的赵黎和吴薇。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”；欢迎关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道；在每周五北美东部时间上午10点半，我们会有脸书直播Facebook Live；加广出品的加拿大新闻移动App已经可以在谷歌和苹果应用商店下载。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大食品银行用户中，未成年人占三分之一

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加拿大食品银行（Food Banks Canada）在网上发布了 “2018年全国饥饿数据报告”（HungerCount 2018）。报告显示，加拿大各地食品银行的用户人数一直高得令人无法接受，仅 2018 年 3 月就有 110 万人次去了食品银行。赵黎报道

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政治干预法律？魁北克省农业部长就辞退农学家一事道歉

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一个多星期前，魁北克省农业部资深农学家罗贝尔（Louis Robert）被解雇了。农业部长拉蒙塔涅（André Lamontagne）当时表示，解雇罗贝尔的决定是他在了解情况之后亲自批准的。但是同一个拉蒙塔涅昨天（2月4日）在新闻发布会上说，自己犯了一个错误，把一个农业部的“行政决定”揽在自己身上了。他同时宣布已经建议魁省公民保护专员对罗贝尔被解雇一事进行调查。吴薇报道

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在古巴生病的加拿大外交官向联邦政府索赔 2800万加元

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在派驻古巴期间莫名其妙 “生病” 的5名加拿大外交官及其家属正在起诉加拿大政府，索赔2800万加元。他们指控渥太华延迟让他们撤离哈瓦那并接受治疗，淡化了问题的严重性，保留并隐瞒重要的健康和安全信息，向外交人员提供了虚假、误导和不完整的信息。赵黎报道

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挑战年龄：加拿大中老年花样滑冰运动员

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去年5月份在德国奥伯斯多夫市举行的国际成年花样滑冰锦标赛有六名加拿大女选手参加。所谓成年，实际上是中年和老年。参加这次比赛的六名加拿大女选手，最年轻的也已经46岁了。一部介绍这些选手的纪录片《To the Worlds》两个星期前在CBC电视台播出。她们中的两位，59岁的奥德（Wendy Ord）和77岁的彭尼（Henrietta Penney）还接受了CBC电台的采访。吴薇报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您健康愉快，下次节目见！

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