多伦多的托儿费用几乎是蒙特利尔的 10 倍

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一项新的研究发现，有年幼子女的家庭，如果考虑从蒙特利尔搬到多伦多，则要准备在每月的儿童保育费账单上多添个 0。

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加拿大政策选择中心（CCPA）本周四（2月7日）发表了一个报告，报告称，多伦多的托儿费用几乎是蒙特利尔的10 倍之多，自1997年以来，蒙特利尔所在的魁北克省就一直实施由省政府巨额资助的全民保育项目。

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多伦多 $1675 vs 蒙特利尔 $175

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报告说，多伦多市托儿所/幼儿园的每月平均费用为 1,675 加元，蒙特利尔的只有 175 加元。

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多伦多是加拿大托儿费最高的城市，而蒙特利尔则是加拿大托儿费最低的城市。

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温哥华的托儿费倒数第二贵，平均每月1450 加元。

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CCPA 的报告显示，魁北克省的托儿费用为全国最低，各城市平均每月不到 200 加元。

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马尼托巴省的托儿所第二便宜，温尼伯市的托儿所平均每月 651 加元，爱德华王子岛省第三便宜，夏洛特敦市的平均费用为 738 加元。

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报告发现，自2017年以来，在加拿大 61% 的城市，儿童保育费用的上涨速度都超过通货膨胀率。

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几乎所有的加拿大城市都存在进托儿所需要早排队的情况，妇女一怀孕，就需要马上去托儿所登记位置。

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（RCI with Brandie Weikle / CBC ）

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