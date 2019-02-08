加拿大一些城市房价虽降但泡沫风险仍在

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加拿大联邦政府下属的房贷和住房公司Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC)发布的房地产市场上一季度评估报告说，虽然房价虚高的问题有所好转，但加拿大房地产市场泡沫化的风险仍然较高；而且，这已经是加拿大房地产市场连续第10个季度处于高风险状态。

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CMHC的房地产市场季度评估报告说，多伦多和维多利亚市的房价下降使当地房地产市场价格虚高的问题有所缓解，让这两个城市的房价虚高程度从高位下降到中等；哈密尔顿市的房地产市场价格虚高程度仍是中等、没有变化；而温哥华市的房地产市场价格虚高程度继续保持在高位。

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加拿大房贷和住房公司对房价虚高的定义是，与当地居民的可支配收入、人口增长率、银行利率等因素相比，房地产市场价格高得脱节。

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另外，加拿大西部埃德蒙顿、卡尔加里、萨斯卡通、里贾纳和温尼伯市都有不同程度过度建房的问题，导致不少新建住房卖不出去和不少出租房屋租不出去。

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