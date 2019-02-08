反对党质疑特鲁多干涉了司法公正

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星期四，加拿大联邦自由党政府总理特鲁多避免直接回答议会官方反对党保守党领袖谢尔在议会提出的他是否对前司法部长Jody Wilson-Raybould施压、要其介入司法程序让受到行贿犯罪指控的SNC-Lavalin公司的问题庭外解决，随后另一联邦议会反对党新民主党领袖辛格要求联邦道德操守专员对特鲁多的上述问题进行调查。

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辛格在接受电话采访时表示，如果自由党政府总理特鲁多心中无愧就不会害怕调查，因为调查会还给他清白。但辛格认为，这件事情有太多疑点，加拿大作为民主法治的国家，不能准许给执政党大笔捐款的公司利用其影响力逃避司法公正。

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加拿大全国发行的英文报纸环球邮报星期四发表独家报道，说2月初司法部长Jody Wilson-Raybould女士出人意料地被从司法部长的职位调任退伍军人事务部部长的幕后有惊人原因，这就是Jody Wilson-Raybould顶住压力，拒绝了特鲁多身边高级助手要她介入SNC-Lavalin公司涉嫌行贿犯罪的官司、让该公司用交罚款的方式免受刑法制裁的要求。

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根据加拿大有关法规，受到刑法制裁的公司在10年内不得竞标联邦政府合同；SNC-Lavalin在2015年知道公司的几位高管受到行贿犯罪指控后减持要求像美国和英国公司那样以签署补救协议remediation agreement的方式免受刑事犯罪指控；特鲁多自由党联邦政府在2018年修改了有关的刑法条款，准许卷入刑事犯罪指控的公司企业通过签署补救协议、缴纳罚款、接受监管的方式免受司法官司。

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直到不久前还是司法部长的Jody Wilson-Raybould对记者关于她是否受到特鲁多办公室的压力介入SNC-Lavalin案件的问题拒绝发表评论。但她的父亲Bill Wilson却在Facebook上发帖说，现在他明白为什么自己女儿被解除司法部长职务了，政治太丑恶了；历史将证明他女儿的做法是正确的。

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RCI with Joan Bryden · The Canadian Press、Elizabeth Thompson · CBC News

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