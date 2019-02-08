18000份技术移民申请作废：魁北克省政府提交移民法改革法案

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魁北克省政府星期四（2月7日）向省议会提交了改革移民法的9号法案，顺手把2018年8月2日以前收到的18000份技术移民申请扔进了垃圾桶，以便从零开始实行新法案建议的改革：注重本地劳动力需要，强调法语水平和对本地价值观的认同。

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刚当选几个月的魁北克未来联盟党在省议会占多数，因此新法案的通过只是时间问题。但是真要实施，省政府还是面临巨大的挑战，因为某些条款的实施首先需要与联邦政府达成一致。另外可以预见的是，不止一个愤怒的申请人会把省移民部告上法庭。

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魁省移民部长若兰-巴莱特（Simon Jolin-Barrette）在昨天的新闻发布会上表示，魁北克省一直以来接受移民的方式是“先到先得”。而新法案建议根据本地劳动力市场的需要来选移民。他还强调说，来魁北克工作的人必须学会法语，并认同这里的民主制度和价值观。

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他说，新法实施后移民部发挥的作用将类似于约会网站。在企业和新移民之间牵线搭桥，当然是要选最合适的，而不是最早提出申请的。

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为了让地区和企业获得最适合自己需要的人才，新法案还赋予移民部长对新移民的永久居留权提出附加条件的权力，以便确保他们符合本省劳动力需要，掌握法语并接受魁北克人权宪章中的价值观。

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和联邦政府势必发生冲突

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但是这一条要如何做到，新法案并未具体说明。审批永久居留权是由联邦移民部负责的。魁北克省要在这个问题上拥有发言权，必须和联邦政府达成协议。但是几乎所有移民法专家都认为，联邦政府让权的可能性很小。

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魁北克未来联盟党政府去年12月已经提出了把每年接收的移民数量减少五分之一的计划。但是家庭团聚移民和难民的接收属于联邦政府的管辖范围，魁北克省可以决定的只是包括技术移民和投资移民的经济类移民。

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实际上，新法案已经减去了此前魁北克未来联盟提出的移民改革方案中和联邦冲突最明显的部分。例如设立三年过渡期，通过省级提名项目来到魁北克省的新移民将需要通过法语水平考核和价值观测验才能领到申请加拿大永久居留权所必需的“魁北克省甄选证书”。

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除非联邦政府同意修改和魁北克省在移民接收方面的协议，否则这个方案如同纸上谈兵。也许是有鉴于此，新法案只是笼统地提出增加移民部长的权力。但是可以想见，新法实施之前，魁北克省和加拿大联邦政府将需要进行棘手的谈判。

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申请作废的人可以重新提出申请

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魁北克省移民部在2018年8月2日以前收到但是尚未处理的移民申请多达18000份。最早的申请是在2005年就提出的。省政府将退还这些申请人的手续费，预计总额将达到1900万加元。另外，如果他们遭此打击还没有改变心意的话，可以重新提出申请。

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反对党认为，这种做法将损害魁北克省的国际形象。而一些移民律师已经在准备跟省政府在法庭上见了。

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（RCI with CBC News, Benjamin Shingler，La Presse, Hugo Pilon-Larose, Radio-Canada）

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