多伦多连续杀人犯麦克阿瑟被判终身监禁，25年不得申请假释

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安大略省高等法院星期五（2月8日）对多伦多连续杀人犯麦克阿瑟（Bruce MacArther）判处终身监禁，25年不得假释。他先后杀害8人。按照加拿大刑法，法庭原可以叠加他无权申请假释的时间。检控方的请求是50年不得假释。但是主审法官麦克马洪（John McMahon）说，他做出如此判决，一是鉴于麦克阿瑟选择认罪，受害人家属和所在社区因此不必经历案件公开审理所带来的折磨，二是考虑到他的年龄。麦克阿瑟现年67岁。

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受害者的亲友对判决表示失望。尽管麦克阿瑟活到91岁并成功获准假释的可能性不大。但仅仅是想到他有权利在25年后申请假释，就让他们感到愤怒。

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麦克阿瑟上周爽快承认八项一级谋杀罪名，让一些法律专家感到意外。但是检控方本星期在法庭上宣读的一份36页的事实陈述表明，他的辩护律师完全没有推翻警方证据的希望，建议他认罪是能为他提供的最有效的法律协助。

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这份经控辩双方同意的事实陈述说，麦克阿瑟在他的电脑里建了八个文件夹，保存了受害人生前和死后的大量照片。他还保留了作案工具，受害人的遗物和给尸体摆姿势拍照时所用的衣物及“道具”。

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警方去年1月28日冲进他的公寓时，一名年轻男子被绑在他的床上。麦克阿瑟已经在电脑里为此人建了一个新的文件夹。

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（RCI with CBC News, Lucas Powers, Mark Gollom ）

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