（CP/HO-Facebook）

多伦多连续杀人犯麦克阿瑟被判终身监禁，25年不得申请假释

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 8 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省高等法院星期五（2月8日）对多伦多连续杀人犯麦克阿瑟（Bruce MacArther）判处终身监禁，25年不得假释。他先后杀害8人。按照加拿大刑法，法庭原可以叠加他无权申请假释的时间。检控方的请求是50年不得假释。但是主审法官麦克马洪（John McMahon）说，他做出如此判决，一是鉴于麦克阿瑟选择认罪，受害人家属和所在社区因此不必经历案件公开审理所带来的折磨，二是考虑到他的年龄。麦克阿瑟现年67岁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

受害者的亲友对判决表示失望。尽管麦克阿瑟活到91岁并成功获准假释的可能性不大。但仅仅是想到他有权利在25年后申请假释，就让他们感到愤怒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CP/Frank Gunn）

麦克阿瑟上周爽快承认八项一级谋杀罪名，让一些法律专家感到意外。但是检控方本星期在法庭上宣读的一份36页的事实陈述表明，他的辩护律师完全没有推翻警方证据的希望，建议他认罪是能为他提供的最有效的法律协助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这份经控辩双方同意的事实陈述说，麦克阿瑟在他的电脑里建了八个文件夹，保存了受害人生前和死后的大量照片。他还保留了作案工具，受害人的遗物和给尸体摆姿势拍照时所用的衣物及“道具”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方去年1月28日冲进他的公寓时，一名年轻男子被绑在他的床上。麦克阿瑟已经在电脑里为此人建了一个新的文件夹。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Lucas Powers, Mark Gollom ）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在没有死刑的加拿大，夺走多人性命的案犯可以在监狱度过多少年？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le parcours narré d’un québécois qui s’épanche à travers deux mondes

RCI | English

The LINK Online, Feb. 8,9,10

RCI | Español

El Castor Cibernético del 8, 9 y 10 de febrero 2019

تُقدّم الدروس المتعلقة بالتربية الجنسية في مقاطعة كيبيك من الصف التحضيري إلى الثانوي  بمعدّل 5 إلى 15 ساعة في السنة - iStockالعربية | RCI

العائلات المغاربية وبرنامج التربية الجنسية في مدارس كيبيك

Radio-Canada.ca CBC.ca
Alexandre Bissonnette condamné à 40 ans de prison fermeLe Canadien Pacifique modifie ses consignes sur les freins après un déraillement mortelPeine d'Alexandre Bissonnette : consternation dans la communauté musulmane« On se sent trahis », confient des candidats à l'immigration travaillant déjà au QuébecVenezuela : l'aide américaine s'accumule, Maduro promet de la bloquerLe caricaturiste de la Gazette trace un parallèle entre la CAQ et le KKKOttawa refuse que Québec impose des conditions aux immigrants pour obtenir la résidence permanenteTenue au « secret professionnel », Jody Wilson-Raybould ne commentera pas le dossier SNC-LavalinDons de sang par des gais : 3 mois d’abstinence sexuelle suffiraientBruce McArthur condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans
2 Canadian women with children surrender to U.S.-backed forces in ISIS-held Syrian territoryAntarctic, Greenland melt will really mess up Canadian weather, study findsU.S. struggles with gun control as Parkland anniversary nearsNational Enquirer publisher to investigate Bezos extortion claimsA closer look at SNC-Lavalin's sometimes murky pastNorth Vancouver RCMP investigating alleged assault involving boys on minor hockey teamMen killed in Winnipeg restaurant shot each other at the same time, police sayActing U.S. attorney general reluctant to talk Mueller probe in stormy House hearingJody Wilson-Raybould says she's bound by 'solicitor-client privilege,' won't comment on SNC-Lavalin scandalBritish actor Albert Finney dies at 82