今年 1 月加拿大就业大增，私营企业大招人

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加拿大统计局星期五（2月8日）表示，由于私营部门的招聘激增，今年1月份加拿大新增就业职位 66,800个，远远超过经济学家们的预测。

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与此同时，由于 1月有更多人的寻找工作，从而将失业率从去年12月份的 5.6% 推高至 5.8%，去年12月的失业率为43年加拿大失业率最低点。

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汤森路透Eikon （Thomson Reuters Eikon）的数据显示，经济学家此前预计今年1月将增加 8,000 个就业职位，失业率为 5.7%。

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私营企业大幅增聘

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统计局说，最大的推动力来自私营部门员工职位的激增，1月份私营领域增加了111,500个就业机会，为统计局自1976年开始收集就业数据以来的最大月度增幅。

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自雇就业职位的数量则减少了60,700 个。

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报告还称，服务业大增了99,200个职位，尤其是批发和零售业，而产品生产行业则减少了32,300个就业机会。

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报告称，加拿大今年1月增加了30,900个全职工作职位和36,000个兼职职位。

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加拿大在 2018 年总共增加了 163,000个工作职位.。

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Cole Burston/Canadian Press

工资小幅上涨

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今年1月份永久雇员的平均小时工资增长率为1.8%，高于去年12月份的1.5%，但仍低于去年5月份3.9% 的峰值。

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加拿大央行在考虑利率决定之前，一直监测工资的增长，以判断负债家庭是否能够承受更高的借贷成本。

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上星期，加拿大央行高级副行长卡罗琳·威尔金斯 （Carolyn Wilkins ）表示，就业市场正在经历多年来最为严重的劳动力短缺，但加拿大的工资增长却一直很微弱， “令人费解” 。

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她说，能源生产省份自2014年末就遭受油价下滑的打击，这是拖累全国工资增长数字的一个重要因素。

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加拿大央行表示有信心工资增长将会加快 “步伐”。

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各省之间的差异

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虽然 2019年1 月全国失业率平均为5.8%，但各省的失业率差异很大。

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按地区划分，安大略省和魁北克省上个月就业人数增幅最大，能源省份阿尔伯塔受到油价下跌的严重打击，连续第二个月裁员，失业率从6.4% 上升至6.8%。

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以下是各省的失业率：

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纽芬兰和拉布拉多：11.4%

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爱德华王子岛：9.9%

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新斯科舍省：6.9%

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新不伦瑞克省：8.2%

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魁北克省：5.4%

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安大略省：5.7%

马尼托巴省：5.5%

萨斯喀彻温省：5.5%

阿尔伯塔省：6.8%

BC省：4.7%

由此可见，加拿大失业率最低的省份是：BC省最低，魁北克省第二低，马尼托巴和萨斯喀彻温省并列第三低。

年轻人就业增加

统计局的报告还显示，年龄在15至24岁之间的年轻加拿大人，上个月也有更多的人找到了工作，青少年就业人数增加了52,800人。

但是，由于越来越多的年轻人在找工作，青少年失业率从去年12月的 11.1% 微升至11.2%。

年轻人就业指数

这个星期，多伦多的一个机构 YouthfulCities 发布了加拿大城市的年轻人就业指数，埃德蒙顿市在全国指数中名列榜首，在总分 1310中得分714，成为加拿大年轻人工作的最佳地点。

YouthfulCities 的联合创始人罗伯特·巴纳德说，在确定15至 29 岁人口就业市场的健康状况时，有4个方面需要考虑：教育、创业、就业导向和经济负担能力。

他说, 埃德蒙顿市的经济可负担性很高，一旦找到了工作，这是一个经济实惠的居住地。

蒙特利尔排名第二，渥太华排名第三，也很适合年轻人的就业发展，温尼伯则在21个城市中排名最后。

YouthfulCities 成立于2013 年，这是该组织首次发布城市工作指数，2019 年指数如下：

埃德蒙顿（713.86） 蒙特利尔（708.13） 渥太华（697.91） 萨德伯里（681.52） 基奇纳/滑铁卢（665.63） 汉密尔顿（655.40） 魁北克市（645.90） 密西沙加（641.81） 维多利亚（635.37） 多伦多（622.60） 圣约翰（620.34） 蒙克顿（614.50） 卡尔加里（600.69） 基洛纳（583.77） 温哥华（571.00） 奥沙瓦/达勒姆（560.77） 耶洛奈夫（555.35） 夏洛特敦（541.73） 萨斯卡通（540.73） 哈利法克斯（535.75） 温尼伯（488.55）

（RCI with CBC）

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