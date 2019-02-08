魁北克城清真寺枪击案被告被判终身监禁，40年不得申请假释

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星期五（2月8日）在魁北克省高等法院，29岁的比索奈特（Alexandre Bissonnette）被判处终身监禁，40年不得保释。他的六项一级谋杀罪名使终身监禁的刑期已成定论。法官今天下达的裁决主要涉及不得申请假释的年限。

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检控方建议判处他150年不得申请假释。但是主审法官于沃（François Huot）认为服刑期超过寿命是不合理的。他还对允许叠加无权申请保释时期的刑法条款（745.51）是否符合加拿大宪法提出了疑问。

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但是法官认为辩护律师提出的25年不得申请假释同样是不合理的。除了死伤者的人数外，比索奈特表现出的残忍和决绝，以及此案的种族仇恨性质也是加重案情的因素。

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减轻案情的因素包括比索奈特没有前科，自己拨打911报案以及选择认罪。法官同时也指出比索奈特的心理问题和遭遇霸凌的经历。

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2017年1月29日，比索奈特走进魁北克城清真寺，开枪打死5人，重伤6人。伤者中有一人腰部以下瘫痪。他有权申请假释时将已是67岁的老人。

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（RCI avec Radio-Canada, Louis Gagné, CBC News, Julia Page）

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