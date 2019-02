加拿大政府在对华政策上天真而自欺：资深记者谈加中关系

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

正当加中关系因孟晚舟引渡案陷入危机之际,加拿大资深记者和外交专栏作者乔纳森.曼索普(Jonathan Manthorpe,又名文达峰)出版了一本关于加中关系的新书:《Claws of the Panda: Beijing’s Campaign of Influence and Intimidation in Canada》。他本周在接受CBC采访时说,加拿大自传教士时代起就对中国抱有一种天真的幻想。他希望加中关系最近的风波能让加拿大领导人看清现实。

华为首席财务官孟晚舟去年12月1日在温哥华转机时被捕,引起中国强烈不满。中国驻加拿大大使称此举是“朋友在背后插刀”。紧接着前加拿大外交官康明凯(Michael Kovrig)和加拿大商人斯巴沃(Michael Spavor)在中国被捕。加中都指责对方不讲法治,都要求对方立刻放人,一时间似乎完全无法互相理解和沟通。甚至有分析人士认为,目前的加中关系降到了两国关系史上的最低点。

但是曼索普在接受CBC主持人Anna Maria Tremonti采访时表示,他对这一切并不感到吃惊。是否应该遵守国际条约,是否应该保持司法独立,两国处理此类事件的理念和方式是如此不同,发生冲突是迟早的事。

不过他认为加拿大政府这一次的处理还是不错的,一是坚守法治和司法独立,二是赢得了许多国家的支持。当然这期间也发生了驻中国大使麦家廉对孟晚舟案发表评论并被迫辞职的事件。但是曼索普认为,任命麦家廉为驻华大使从一开始就是个错误。因为他早在担任内阁部长和反对党议员时期就和中国政府走得太近了。

加拿大的幼稚和自欺

曼索普说,加拿大政界在和中国打交道时一直有一种不切实际的自欺心态。这种心态从19世纪末加拿大传教士去中国时就开始了。他在为写书做调研时发现,由于这种自欺心态,在历任加拿大驻华外交官带回来的信息和加拿大政坛对中国的理解之间存在着一种“非常有意思的差别”。

他说,另一方面,中国政府长期以来也在致力于打造一个形象,例如让加拿大相信中国将会进行政治改革,将会进行“人权改革”,而一代又一代的加拿大自由党和保守党政治家是相信了的。他希望康明凯和斯巴沃的遭遇能让政界人士清醒过来,不要再指望白求恩的魔力,不要再幻想中国不久就会和加拿大志同道合。

即使是在贸易上,曼索普认为,加拿大人最好也放弃对中国市场的幻想。加中贸易逆差现在是400亿加元。他认为即使两国签署自贸协议,中国仍然会用非关税贸易壁垒来保护其关键经济领域。

中国政府在加拿大

曼索普说,中国政府在加拿大政界、商界和学术界下了很多功夫。他举例说,麦家廉在做反对党议员时期曾多次被邀请访华,据他计算,仅是中方为他支付的机票费用就有7万加元。

另一方面,中国政府在加拿大华人社区也有很大影响力。曼索普认为,现在大部分的加拿大中文媒体已经被中国政府“收编”,在加拿大的新疆人、藏人和异见人士也受到压力甚至威胁。他希望加拿大政府加强对这些人的保护。

曼索普说,加拿大当然需要继续努力和中国发展关系,但是他希望这种努力应该基于现实,而不是基于自欺。

曼索普的采访长约25分钟。本文只是简单介绍。采访全文和音频刊登于CBC网站。

(RCI with CBC,The Current, Anna Maria Tremonti)

