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穆迪：中国学生少了会伤害加拿大的大学

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期一 11 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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信用评级机构穆迪公司（Moody’s）表示，如果中国和加拿大的外交纠纷导致中国撤出中国留学生，加拿大最大的 3 所大学则将面临财务上的紧缩问题。

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穆迪投资者服务公司 （Moody’s Investors Services）说，外国留学生的学费比加拿大本地学生要高得多，留学生的学费已经成为加拿大高等学府的 “关键” 收入来源。

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中国并没有采取任何措施来阻止中国学生前往加拿大，但穆迪担心由孟晚舟事件引发的这一冲突会继续升级。

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中国留学生人数众多

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去年 8 月，加拿大和沙特阿拉伯之间出现的外交风波导致沙特政府取消了对在加拿大沙特留学生的奖学金，并要求沙特留学生回国。

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穆迪在报告中警告说，类似的举动若来自中国则会有更大的影响，因为在加拿大的中国学生人数更多。

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(Darryl Dyck/Canadian Press)

根据穆迪公司的报告，中国留学生目前在多伦多大学的国际留学生中占到近三分之二，在不列颠哥伦比亚（UBC）大学的留学生中占三分之一，在麦吉尔大学的留学生中占近四分之一。

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报告说，加拿大政府与中国政府之间政治紧张局势加剧，给加拿大的大学带来了信贷风险。

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加拿大移民、难民和公民部 2018 年的统计数据显示，超过 77,000 名中国学生持有加拿大的学生签证。

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加拿大与沙特冲突

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(OSCAR DEL POZO/AFP/Getty Images)

2018 年，加拿大政府呼吁沙特政府立即释放被逮捕的女权活动人士，引起沙特政府的愤怒。

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沙特不但宣布驱逐了加拿大驻沙特大使，还召回了在加拿大的留学生，并取消了与加拿大之间的航班航线。

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加通社报道说，在这一外交冲突前，有 5090 名沙特学生持有加拿大的学生签证，这个数字在 2018 年后期降到了 2720  人。

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穆迪公司表示，沙特学生的情况对加拿大大学收入的影响相对有限，因为沙特学生只占外国学生的一小部分。

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外国学生学费为本地生 4 

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加拿大统计局的报告称，在 2013 年至 2017 年期间，加拿大的国际留学生人数增加了 40%，同期中国学生的人数增加了 54%。

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统计局的报告还说，2018 年，加拿大大学的外国留学生平均学费为 27,159 加元，几乎是加拿大学生（$6,838）的 4 倍之多。

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另外，根据加拿大全球事务部 （Affaires mondiales Canada）的一个报告，2016 年，国际留学生在加拿大的总支出超过 150 亿加元。

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CBC

（RCI with Radio Canada， CP）

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