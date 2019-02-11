多伦多周二将又有暴风雪来临

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加拿大环境部发布警告说，又一场暴风雪正在向安大略省移动，预计将在星期二（2月12日）抵达安省，持续到星期三。

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这场暴风雪将会带来 15 至 20 厘米的降雪、冰粒，并可能有冻雨。

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多伦多的卫生部门周一 （2月11日）也发布了极端寒冷天气警报，星期一多伦多的最高温度是 – 2 ℃，体感温度 -13℃，夜里的气温将降至 -9℃，体感温度 -19℃。

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环境部的预报说，大雪将在星期二的清晨开始，在当天晚些时候变成冰粒，在此期间还会有强风，从而使能见度大大降低。

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这场暴风雪将持续到星期三，在周三晚上逐渐减弱。

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但是，这场暴风雪不像两周前的那场风暴那么可怕，两周前的暴风雪给多伦多带来了 33 厘米的积雪，当时导致学校关门，交通严重受阻。

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（RCI with CBC，Radio Canada）

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