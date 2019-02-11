BC省周一雪花飘飘，多所学校停课

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星期一（2月11日），大温哥华地区、Howe Sound、惠斯勒、阳光海岸、菲沙河谷和温哥华岛大部分地区都将再度降雪，加拿大环境部说，这场降雪会在 10-15 厘米，从周一下午开始，持续到周二的早上。

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星期天 BC 省许多地区已经下了5 到10 厘米的雪，导致不少公路成了开车者的 “噩梦”，在经过夜里的低温后，许多路段的路面变得非常滑溜。

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公共交通部门表示，由于冰雪天气，星期一一些公交车服务会受到影响，一些车次会出现延误，上班的人要做好准备。

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与此同时，BC 省的一些中小学和大学纷纷宣布星期一停课。

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（RCI with CBC）

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