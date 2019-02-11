魁北克省移民部长若兰-巴莱特。（CP/Jacques Boissinot）

魁北克省取消去年8月以前提出的移民申请：分析与评论

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 11 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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魁北克省政府上星期向省议会提交移民政策改革9号法案，其中引起争议最大的内容是把2018年8月2日以前提交的、还未开始审批的移民申请全部作废。加上主要申请人的家属，1万8千份申请的背后是4万5千到5万人。其中有些人已经在魁北克省学习和工作一段时间了。

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来自比利时的艾玛纽尔.冈比耶是其中之一。她目前正在蒙特利尔商学院攻读博士后。她在接受Radio-Canada采访时说，移民申请作废让她觉得面前的路忽然被堵住了。她不知道自己接下来是应该重新申请学生签证，还是回比利时，或是去别的国家。

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另一位来自墨西哥的移民申请人费尔南达.盖.华莱士在接受《新闻报》采访时说，她已经在魁北克省住了五年，移民申请作废意味着她必须从零开始。她的专业是神经科学，目前也是在读博士后。9号法案对她的生活影响更大，因为她还有一个共同生活了四年的男友。

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加拿大政府间事务部长勒布朗已经表示不会让魁北克省插手永久居留权审批。（CP/Adrian Wyld）

对于目前到底有多少申请人已经住在魁北克省，移民律师和省移民部的说法不一。但即使是对于还在自己国家的申请人来说，这也是一个很大的打击。一个已经等了三年的阿尔及利亚申请人辛酸地说，他希望自己从来没有登陆过魁省移民部的网站。

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反对党认为，审批这些已经提出的申请和推行重视法语能力、重视本地劳动力需求的移民政策改革并不矛盾。魁省自由党移民事务评论员安格拉德（Dominique Anglade）说，省政府不肯审批这些申请，是因为担心达不到减少移民数量的目标。魁省未来联盟党去年当选后，提出把该省每年接收的移民从五万减少到四万的计划。

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分析人士：这不是最严重的缺陷

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执政党提出一项政策，反对党给它挑刺儿是天职。不过魁省政治评论人士格雷古瓦尔（Marie Grégoire）认为，如果政府真的能做到把平均三年的等待时间缩短到半年的话，过去的移民申请作废其实不是新法案最严重的缺陷。因为申请人可以重新提出申请，如果他们的专长符合本省劳动力市场需求，而且已经拿到临时工作许可的话，申请应该可以很快获得批准。但这里的关键是，政府能不能兑现半年完成审批的承诺。

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移民权益团体批评说，用取消未审批申请的办法来解决申请积压的问题是不人道的。但是《新闻报》专栏作者卡迪纳尔（François Cardinal）说，让一个申请人等上三五年都没有结果，或者让一个找不到工作的社会学博士去开出租车，同样是不人道的。他认为，省政府是在一个不好的做法和一个更不好的做法当中选择了相对来说比较有效的一个。

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联邦政府拒绝让魁北克省置喙永久居留权审批

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根据9号法案，魁省移民部长将有权力确定一个申请人是否能在来到本省三年后获得加拿大永久居留权的条件，以保证新移民满足本地劳动力需求并达到语言、文化方面的标准。

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这就意味着，如果通过省级提名项目来到魁省的新移民在落地三年后没有找到工作，不会说法语，移民部长就有权不要他。 但问题是，批准永久居留权与否是联邦移民部的权限，而且如果真要把一个新移民“开除”，递解出境也是联邦机构加拿大边境服务署的职责。

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上星期五，离魁省政府提交9号法案还不到二十四小时，负责与省级政府合作的联邦政府间事务部长勒布朗（Dominic Leblanc）已经明确表示，联邦政府不会让魁北克省对永久居留权审批有发言权。

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魁北克省长勒格（François Legault ）不高兴地回应说，如果“特鲁多先生”阻止魁北克省的移民政策改革的话，他将付出政治代价。勒格指的当然是今年十月的联邦大选。

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（RCI avec Radio-Canada, CBC, La Presse, Le Devoir）

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