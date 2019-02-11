特鲁多是否干预了司法部长的工作？加拿大议会道德规范专员将进行调查

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

应反对党议员要求，加拿大议会道德规范专员将对特鲁多是否为SNC-Lavalin行贿案对前司法部长施压一事进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有报道说，特鲁多曾要求现任老兵事务部长、当时的司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）指示公诉人和加拿大建筑设计公司SNC-Lavalin的庭外和解。该公司被指控在利比亚为获得工程项目向当地官员行贿。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两名新民主党议员向加拿大议会道德规范专员提出了调查要求。特鲁多星期一（2月11日）在温哥华的新闻发布会上对议会道德规范专员的调查表示欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大议会道德规范专员迪翁（Mario Dion）表示，他的调查将集中于总理是否违反了加拿大利益冲突法第9条。这项条款禁止政府官员利用职权影响他人决定，以便为自己、亲友或其他人争取利益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多在今天的新闻发布会上再次否认他曾向威尔森-雷布尔德施压。并说他在去年秋天和当时还是司法部长的威尔森-雷布尔德谈起SNC-Lavalin一案时，曾明确表示关于公诉服务的重要决定应由司法部长来做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

关于此事的报道最早由《环球邮报》在上周四披露。星期天《多伦多星报》又报道说，保守党领袖希尔（Andrew Scheer）去年五月曾与SNC-Lavalin高层人员会面，商讨与公诉方达成庭外和解、避免诉讼的可能性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Radio-Canada, CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada