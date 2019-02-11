安大略省长福特称学生会热衷于“疯狂的马克思主义胡闹”，引起学生组织和反对党谴责

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安大略省长福特（Doug Ford）星期一（2月11日）在一封电邮中说，学生会做的事是“疯狂的马克思主义胡闹”。他的话引起了学生组织和安省反对党的谴责。

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福特这封电邮本是为他所领导的进步保守党筹款。他在讲到安省政府上个月的学杂费改革时表示，学生被强迫加入学生组织，并被强迫为那些组织交费。“我想我们都知道学生会搞的是些什么疯狂的马克思主义胡闹。”

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安大略省政府上个月宣布取消对来自低收入家庭的学生免收学费的政策，并把学生们过去必须交的校园团体费用改成可以选择不交。

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安省教育部为新政策辩解说，这是为了完善该省高等教育。但加拿大学生联合会星期一表示，福特的电邮表明这些政策的政治动机。反对党议员则表示，福特的话显示他根本不知道学生会的作用，也不明白他的政策会对安省高等教育发生什么样的影响。

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（RCI with CP, CBC News）

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