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加航超卖机票还愚弄没座位的乘客

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 12 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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一位加拿大航空公司Air Canada的前票务员和一位现在仍然在加航工作的票务员向加拿大广播公司英语部Go Public节目组披露了加航如何对付超卖机票导致乘客无法登机问题的手段。为了避免引起报复，这两位加拿大航空公司雇员和前雇员都要求CBC播出报道时为他们匿名。

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不说真实情况

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加航的手段简单来说就是不把真实情况告诉没有机舱座位的乘客，让他们一直以为等到登机时就会找到机舱座位。

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为了尽可能利用现有运力、实现运营收入最大化，加拿大民航管理当局准许各民航公司使用超卖机票的办法对付有些乘客会临时取消预订好机票的情况；但问题是，一旦出现航班没有什么人退票、超卖机票导致一些乘客由于没有座位而无法登机的情况，应该如何对待那些无舱位的乘客。

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已经辞职的加航前雇员匿名接受加拿大广播公司记者采访 / Dillon Hodgin (photo), Brooke Schreiber (graphics)/CBC

那位曾经在加航温哥华国际机场做票务工作、后来由于不满加航要他们撒谎愚弄乘客的做法而辞职的前雇员说，按照来自管理层的指令，他要不断告诉那些在票务口报到领票时没有拿到机舱座位号的乘客不要着急、他们最后会有座位、会登上飞机的，而在说这话时他知道这些人能够拿到机舱座位的机会非常小。

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系统性超卖

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他举例说，一家第一次乘飞机的家庭高高兴兴来到机场柜台报到领取登机牌，但打印出来的登机牌上没有座位；他按照接受的培训告诉这家人不用担心，可以前往登机口等待舱位，他们会有一个非常棒的旅行；结果当然是他们没有登上飞机。

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这位加航前雇员说，加航在国内和国际的各个航线上都在超卖机票、这是系统性的做法。

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收听

如此培训

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而那位现在仍然在加航工作的雇员说他现在负责培训新的票务员，他要告诉那些新招聘的票务员们怎么对付那些在报到时没有拿到机舱座位号的乘客。他会告诉那些参加培训的新票务员们，如果出票时打印出的登机卡上没有座位号、显示的是GTE这三个字母，这意味着机舱已经满了；但如果如实告诉乘客他们没有机舱座位会引起他们的不满甚至是强烈的负面反应、可能会引发票务口的混乱，这样的事情多了谁也受不了；所以最好的办法是不告诉他们真相，让他们去登机口等座位。

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这位加航雇员给乘客的建议是，要想避免遇到买了票却没有机舱座位的情况，最好的办法是在订票时花点钱选好机舱座位，或者是在航班起飞时间前24小时上网打出登机卡并选好座位，只要有了座位号就不会出现不得不在登机口等位子的情况。

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加航怎么说

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加拿大广播公司英语部Go Public节目组要就此采访加拿大航空公司管理层的请求被谢绝。不过加航发言人Angela Mah书面告诉加拿大广播公司记者说，她无法认同那两位加航雇员和前雇员的许多说法，指出加航一年运送的乘客数量约5100万人，超卖机票不超过订票乘客的1%，有专门的电脑软件密切监控机票销售情况，由于每年有几百万订购机票的乘客取消或更改航班，所以真正由于舱位已满而无法乘飞机的现象非常少见；而且超卖机票是航空业常见的做法，也是加拿大交通部批准的做法，超卖机票实际上是保证航空公司可以为乘客提供低价机票的有效手段。

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这位加航发言人还指出，导致乘客由于没有机舱座位而无法登机的主要原因其实不是超卖机票，而是由于飞机故障等原因导致临时更换飞机，而更换的飞机可能比原来的机型座位少。

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加拿大民航乘客维权专家 Gabor LukacsDavid Laughlin/CBC

维权专家的看法

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虽然加拿大联邦政府交通部将推出乘客权益保护法案，但民航乘客权益维权专家Gabor Lukacs认为这个法案没有什么实际意义；由于没有机舱座位而无法乘机的乘客要想从航空公司得到赔偿必须先证明乘客数量超过航班舱位数量是由于民航公司自身可以控制的因素造成的才行，而普通乘客是无法获得加航订票系统超卖机票信息的。

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RCI with Erica Johnson · CBC News

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