安省警方从蛇头手中解救43名墨西哥人蛇

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加拿大安大略省警方证实，已经从舌头手中救出43名被作为奴隶贩运到加拿大的人蛇，这些墨西哥人被强迫在酒店做清洁工，打地铺住在蛇头监禁他们的地方。

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这43名墨西哥人大多数是男子，年龄在20岁到46岁之间；蛇头花言巧语告诉他们只要交一笔钱就可以得到加拿大工作签证、来加拿大挣大钱；但他们交了一大笔钱来到加拿大后才发现他们在加拿大做清洁工的收入被蛇头控制、被强制性扣除各种各样的费用、以至有些工人工作一个月后自己得到的钱还不到50加元。

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这次打击人口贩运和强迫为奴犯罪行为的行动是由安大略省警队、Barrie市警队和加拿大边境服务局协作的结果。

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去年警方接到举报，设在Barrie的一家由两人经营的清洁公司从墨西哥运来工人、对他们进行严酷的剥削。警方虽然已经投入大量警力对这两个涉嫌剥削奴隶工的嫌疑人进行了调查，但到目前为止还没有对他们加以逮捕或指控；警方表示在继续调查犯罪团伙中的其他涉案者。

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RCI with Muriel Draaisma · CBC News

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