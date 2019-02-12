清真寺杀手父母：40年监禁在鼓励复仇

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在上个星期五法庭判处2年前在加拿大魁北克市清真寺枪杀6名穆斯林男子的29岁男青年Alexandre Bissonnette 40年徒刑、在其67岁之前不得假释的判决后，当地穆斯林社团认为这是让受害者家属愤怒的从轻处罚，而枪手的父母则认为这是鼓励仇恨和复仇愿望的判决、完全不给悔改的机会。

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枪手的父亲Raymond Bissonnette和母亲Manon Marchand星期一晚上发表公开信说，提起公诉的检察官要求法官给出六个25年监禁、而且是一个接一个执行的量刑判决，这是非常严峻的量刑要求、完全不给犯罪者一丁点悔改自新的机会和希望。

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Alexandre Bissonnette的父母在公开信中指出，他们的儿子在学童期间长期受到身体和心理上的欺凌，给他留下严重的心理创伤和扭曲的性格；防范这样悲剧重演的办法不是把人一辈子关在监狱里，而是在学校中采取有效措施杜绝凌霸行为。

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专家们认为，对Alexandre Bissonnette案件的判决是否适当的官司会从上诉法院一直打到加拿大最高法院。

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