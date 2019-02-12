暴风雪袭击多伦多、渥太华，并卷向魁北克省

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加拿大的多个省份在遭遇暴风雪。

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安大略省

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首都渥太华的暴风雪规模属于数年来少见，专家们预测渥太华地区的降雪会达到 30 到 40 厘米。

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不过，今天的降雪量不会创纪录，2016年2月16日渥太华地区的降雪雪是51.2厘米，创下了单日降雪记录。

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加拿大环境部说，渥太华地区的大雪在周二（2月12日）中午左右开始，但雪最大、风最强的时候会是在太阳落山之后， 并一直持续到周三早些时候，阵风时速会超过50公里/小时。

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在安大略省的金斯敦地区，降雪少一点，但阵风更强，风速会达到大约 70公里/小时。

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在大多伦多地区，雪正在继续下，降雪量在 15 到 25厘米，但阵风的强度达到约50公里/小时，并且全天保持强劲。

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周二上午，环境部对安大略省南部的所有地区都发出冬季风暴警告，并预测下午时分雪将变成冰粒，导致交通困难。

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安省的一些学校宣布停课，当局建议人们尽量不要出行。

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魁北克省

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魁北克省也不例外，加拿大环境部对魁北克省发布了冬季风暴警报。

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加拿大环境部表示，魁北克省南部将在周二（2月12日）下午的晚些时候开始降雪，一直持续到周三，降雪量达40厘米，由于雪和大风，能见度可能降至零

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星期三上午魁北克省的交通将面临挑战，因为有时候能见度会降到接近零。

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环境部的警告覆盖了魁省的大部分地区，从加蒂诺到 Eastern Townships 一直到 Lac-Saint-Jean 地区。

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蒙特利尔这次没躲过去，而且正处在这场暴风雪的中心，环境部表示，预计从大蒙特利尔到东部Eastern Townships的降雪量最多。

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天气预报说，周二最高气温为-12 摄氏度，但体感温度为 -28 摄氏度。

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蒙特利尔市政府宣布，除雪行动将在星期四开始。

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（RCI with CBC，Radio Canada）

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