埃德蒙顿一购物中心变成太极俱乐部

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在埃德蒙顿市南部的购物中心 Southgate Centre ，很多人不知道的是，早上在商店开门之前，购物中心实际上是一个临时的社区中心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每周一到周五的早上 8:30至10点，大约有100人会聚集在 Southgate 购物中心，在商店开业前做些运动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这里供设有5个太极班，1个舞蹈班和1个商场步行小组，参加的大多是老年人，在这里快乐地健身。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

志愿者 Yuen Lam 说，太极课起始于2003年，当时在 Southgate 购物中心有一位开松饼店的老板，他实际上也是位太极拳教练，经过跟商场谈判，他获准在商店营业前可以在购物中心里提供免费太极课程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

太极课一开就是十几年，许多学生每周5天参加太极课，哪怕是-30摄氏度的低温也会乘公共汽车赶来上课，这些课程以英语、粤语和普通话授课，全部免费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

阿尔伯塔省的移民服务中心 ICAN 也在这里专门为老年移民开设了一个班， ICAN 的董事会成员 Pauline Li 表示，我们的高级课程不仅教太极拳，还教英语以及和其他技能，帮助移民老人克服面临的多重障碍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with Ariel Fournier / CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada