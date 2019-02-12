加拿大前司法部长Jody Wilson-Raybould从内阁辞职

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加拿大老兵事务部长、前司法部长乔迪·威尔森- 雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）从内阁辞职，她于周二 （2月12日）通过推特发布了这条消息。

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处于政治漩涡中心

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近日来乔迪·威尔森- 雷布尔德受到各界密切关注，因为她正处在特鲁多政府是否曾因 SNC-兰万灵（SNC-Lavalin）公司行贿案向她施压的政治漩涡的中心。

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加拿大 “环球邮报” 上周报道说，在她任职司法部长期间，总理办公室曾对她施加压力，希望她指示联邦检察官与魁北克省的建筑公司 SNC-兰万灵 达成庭外和解，以使该公司的行贿案避免在刑事法庭上开庭审理，若开庭审理，则此案中的许多细节将被公布于众。

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SNC-兰万灵公司被指控在利比亚为获得工程项目向当地官员行贿。

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今年 1月，加拿大总理特鲁多把乔迪·威尔逊 – 雷布尔德调离了司法部长职位，让她去担任老兵事务部长。

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在反对党的要求下，这个星期一（2月11日）加拿大议会道德规范专员宣布将对此事开展调查。

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（RCI with CBC）

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