他们叫我乔治：黑人作家笔下的一段加拿大历史

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今天的加拿大社会提倡多元文化，种族主义受到公众舆论的唾弃。但加拿大并不是一开始就是这个样子。上个世纪初的一位加拿大总理认为，加拿大应该是“西半球的白人家园”。这种理念在大半个世纪里占主导地位，因此当时的移民法严格限制有色人种。不仅华人受到排斥，连来自英联邦国家的移民，只要不是白人也不受欢迎。

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加拿大作家和学者弗斯特（Cecil Foster）本月出版了一本新书：《他们叫我乔治：黑人列车员不为人知的故事和现代加拿大的诞生》。他在接受CBC采访时介绍说，加拿大在很长一段时间里每年只接受一百名来自加勒比海英属西印度群岛的黑人。他们唯一被允许从事的职业是卧铺车厢列车员。最早为卧铺车厢提供列车员服务的是一个名叫乔治.普尔曼的美国企业家，他们因此被乘客统称为“乔治”。

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在私家车普及以前，加拿大的火车客运非常红火，而卧铺车厢的列车员清一色都是黑人男性。他们的工资很低，没有任何劳动保障，随时可能被开除，而且只能做列车员。铁路公司的其他职位对他们完全关闭，他们和其他员工也是被隔离开的。

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他们实际上是乘客的仆人和搬运工，白天端茶倒水搬行李，晚上还要给乘客擦皮鞋、熨衣服。所以他们常年睡眠不足。一个弗斯特采访过的前列车员回忆说，他刚开始上班的时候，每天只能睡三个半小时。不知有多少次，他精疲力尽地回到家里，下决心再也不干了。

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但这是黑人当时唯一的就业选择。收入虽然低，但到底是一份收入。加拿大许多城市的黑人社区最早都是由列车员建立的。他们幸苦攒钱，然后买房子，结婚生子，成为社区的顶梁柱。前安大略省督林肯.亚历山大（Lincoln Alexander）的父亲和加拿大著名爵士钢琴家奥斯卡.彼得森（Oscar Peterson）的父亲都是列车员。弗斯特说，如果不是时代变化，他说不定也会干这一行。

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当时的工会也一样歧视有色人种。有的工会在其章程里明文规定只有白人才能成为会员。黑人列车员只能自己组织起来争取权益。弗斯特在书中特别写到一个名叫斯坦利.格里泽尔（Stanley Grizzle）的活动人士。他终生坚信人类平等，不仅致力于争取平等受雇的权利，而且希望改变加拿大的移民政策。

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1954年，主要由列车员组成的“黑人公民协会”从多伦多前往渥太华和联邦政府官员会面。他们租下了一节卧铺车厢，沿途吸引了全国媒体的关注。在渥太华，他们向总理圣劳伦提出了平等对待所有移民申请人的要求。

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上个世纪六十年代，黑人列车员的斗争开始有了成果。他们的工作条件获得了改善，工作场所的种族隔离政策被取消。1955年，太平洋铁路公司聘用了第一个黑人检票员。

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格里泽尔后来曾参加省选。他在1978年成为加拿大移民难民委员会的第一位黑人成员，1995年获得加拿大勋章。2016年11月，他在离自己的98岁生日还有6天时去世。

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他出版于1998年的自传，书名就叫《我的名字不是乔治》。

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（RCI with CBC News, The Sunday Edition, Toronto Star）

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