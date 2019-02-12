魁北克省公立小学自今秋起每天必须有两次20分钟的课间休息

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魁北克省政府星期二（2月12日）宣布了一项对该省“教育规章”的更改：从今年秋季新学期开始，该省所有公立小学每天必须向学生提供两次课间休息和活动，每次不少于20分钟。

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魁省教育部长罗贝尔日（Jean-François Roberge）在新闻发布会上表示，这项新规定将使学生们有更多时间进行户外运动，增加学校的吸引力，有助于增加他们的记忆力和注意力，同时也有助于师生在课堂外的交流。

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魁省现行教育规章只规定小学必须在上午和下午各有一次课间休息，但没有规定时间。根据2017年的一项调查，40%的该省小学课间休息时间不足30分钟，20%的小学下午没有户外课间休息。

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魁省教师工会联合会对这个决定表示欢迎，但同时提醒说，新规定在具体执行时会对校车服务，教师工作安排等方面产生影响。

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（RCI avec Radio-Canada, François Messier）

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