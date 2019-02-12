冷战高峰后的最大威胁：北美防空司令部对俄罗斯北极军事行动提出警告

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北美防空司令部指挥官奥肖纳希（Terrence O’Shaughnessy）星期二在渥太华出席一个防务会议时警告说，美国和加拿大应该认真考虑是否对俄罗斯北极军事行动造成的威胁采取了足够的应对措施。

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奥肖纳希在发言中列举了俄罗斯最近的一系列令人警惕的声明和挑衅行为，例如上个月，两架加拿大战机和两架美国战机曾紧急升空，拦截两架进入加拿大空军巡逻区域的俄罗斯轰炸机。

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他表示，我们目前面临的国际环境是几十年来最危险的。如此系统有序的威胁的加剧，是自冷战最激烈的时期结束后没有发生过的。

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据挪威情报部门本周披露，11架俄罗斯战机去年曾经对一个该国北部的雷达站进行模拟攻击。俄罗斯媒体上个月报道说，俄罗斯战机将恢复在北极地区的巡逻。这将是三十年来首次。

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