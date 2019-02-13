加拿大新斯科舍省的黑人月活动

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

二月份是加拿大的黑人文化月，加拿大各地区的黑人社团和主流社会都以不同形式纪念和庆祝黑人月。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大大西洋沿岸省份新斯科舍省，那里今年黑人月的主题是“我们的历史也是你的历史Our History Is Your History”。新斯科舍省黑人月活动的组织者希望通过今年黑人月的主题活动不但帮助新斯科舍省黑人居民了解自己的历史，而且帮助主流社会了解黑人历史与其自身历史文化的关联。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新斯科舍省居民Randy Headley告诉加拿大广播公司记者说，黑人月活动改变了他的生活，让他生活中长期具有的文化和历史方面的压抑感消失了；他年轻时虽然身在加拿大生活，却对黑人文化不甚了解、也不知道可以自豪的庆祝黑人文化；在上了年纪之后他开始较多的参加社区和黑人社团的活动，这让他有机会了解从学校教育系统得不到的有关黑人历史和文化的知识和信息，知道了自己的“根”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Randy Headley在Mount Saint Vincent 大学里建立了非洲学生支持小组。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于刚刚搬到新斯科舍省Dartmouth地区居住的Vanessa Fells来说，黑人月活动有助于了解加拿大黑人社区的历史和文化、庆祝加拿大黑人所取得的成就、对抗加拿大社会仍然存在的种族歧视思潮和势力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新斯科舍省政府负责非洲裔居民事务的部长Tony Ince指出， 新斯科舍省黑人社团对新斯科舍省的建设和发展做出了杰出的贡献，其代代相传的文化也丰富了新斯科舍省的文化和历史。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Sherri Borden Colley · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada