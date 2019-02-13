多伦多警方逮捕从高层公寓向高速公路抛木椅的女子

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多伦多警方已经逮捕了多伦多一名从高楼上往下面高速公路抛木椅子的女子，并指控其犯有恶作剧威胁到生命，破坏财产罪。

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警方也公布了这名女子的身份， 她是19岁的马塞拉·佐亚（Marcella Zoia）， 已被法庭传唤在星期三出庭。

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星期一， 社交网络Facebook上出现一段视频，视频中一位年青女子从市中心一所公寓大楼的阳台上，往楼下抛掷椅子等物品。而下面就是车来车往的高速公路。

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这段视频引起多伦多警方的高度关注。多伦多警局的发言人大卫·霍普金森（David Hopkinson）说，事件发生在星期六上午10点左右，地点是在多伦多港口附近，下面则是加德纳高速公路和湖岸大道。视频的标题为“早上好”，画面显示一位女士穿着黑色衣服，从阳台上把两把椅子和其他东西抛了出去。

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警方随后就此事展开调查， 并收到了公众提供的“大量线索”，已经确定了该女子的身份。但他拒绝透露这名女子的姓名或年龄，只是说正在联系她，让她咨询律师并自首。

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霍普金森星期二证实，已开始接触该女子的代理人。同时也在寻找拍摄这段视频的人。

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由于高速公路就在楼下，抛出的物体很可能伤到人或车辆， 所以事件令民众非常愤怒。万幸的是，抛落的椅子最终落在了公寓入口处。

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警方称这名女子的恶作剧对公共安全造成威胁，因此警方介入调查被通缉此人。但霍普金森没有明确说明将以何种罪名指控这名女子。警方说，这起事件发生后，已接到数十个电话，现在民众可以停止打电话了。

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星期三早上，多伦多警方再次发布公告说，该女子已经被警方逮捕。

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