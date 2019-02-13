警方不对被指责性侵多名女性的狼医提犯罪指控

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尽管有30名女性站出来指控前皇家骑警体检医生John A. Macdougall在80年代末和90年代期间对她们的性侵行为，负责调查此案的多伦多警方表示，没有足够的证据对这位前皇家骑警医生提出刑事犯罪指控。

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多伦多警方发言人Meaghan Gray通过电子邮件表示，警方在2018年重新进行的调查显示，根据80年代和90年代的体检标准，根据对30名女性的性侵举报证词和相关文件的分析，没有足够的证据显示该医生在进行体检时有性侵的目的；警方调查人员相信他们不对该医生提起犯罪起诉的决定是正确的。

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公开举报皇家骑警体检医生John A. Macdougall、现在安大略省警队服务的Vicki Gravelle表示，她对上述消息感到震惊，这简直是没有道理。

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上个月加拿大广播公司报道了Vicki Gravelle等三位当年皇家骑警女警三十年前在体检时受到体检医生John A. Macdougall摸乳头、不戴手套将手指插入阴道抚摸、从后面紧贴她们弯腰赤裸的身体等猥亵和性侵行为的伤害。

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John A. Macdougall已八十多岁，他在2001年退休，现居住在多伦多西部的一个老年公寓里。

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RCI with Dave Seglins, Rachel Houlihan · CBC News

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