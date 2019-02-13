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她的辞职让特鲁多政府丑闻疑云越来越大

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 13 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大特鲁多政府涉嫌干涉司法公正、为大公司说项丑闻的主要当事人、前司法部长Jody Wilson-Raybould的辞职和沉默让疑云越来越大，这个丑闻不但成了加拿大媒体连日来报道的头条新闻、成了联邦议会反对党连日追问的主要话题、而且引起联邦道德专员的调查。

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一石激起千层浪

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几天前，一石激起千层浪，加拿大全国发行的英文报纸环球邮报独家报道了特鲁多政府在SNC-Lavalin 案件上涉嫌干涉司法公正的问题。根据环球邮报的报道，特鲁多的总理办公室对前联邦政府司法部长Jody Wilson-Raybould施加压力，要其下令检察官不再刑事起诉加拿大知名的工程技术公司SNC-Lavalin涉嫌以贿赂手段获得工程项目合同的问题，而是采用该公司认错认罚的方式庭外解决问题；但这位有土著人血统的女性联邦司法部长顶住压力，拒绝干涉检察官办案程序，结果是在不久前特鲁多改组内阁时她被从联邦政府司法部部长的职位调任退伍军人事务部长。

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在内阁改组的决定宣布后，加拿大政坛观察家们都认为Jody Wilson-Raybould的调职是对她的降格使用，因为联邦司法部长被认为是联邦政府中重要的职位。

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而Jody Wilson-Raybould则在被调职后公开表示，她在司法部长任内感到骄傲的是她坚持了司法公正不受干扰的原则。

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Andrew Vaughan/Canadian Press

否认

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对于环球邮报的报道，特鲁多先是说该报道不实，不但他没有、而且总理办公室的助手也没有对司法部长Jody Wilson-Raybould和她的继任者施加过任何压力，没有要其对SNC-Lavalin公司涉嫌行贿的案件网开一面。

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在联邦道德专员宣布开始对特鲁多政府涉嫌在SNC-Lavalin公司问题上干涉司法公正进行调查后，自由党政府总理特鲁多表示对Jody Wilson-Raybould抱有信心，说她仍然是他内阁中的部长就已经说明了问题；并强调说，他在2018年秋天与Jody Wilson-Raybould谈到SNC-Lavalin公司涉嫌行贿问题时明确表示，这个问题完全由Jody Wilson-Raybould全权处理。

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辞职

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但特鲁多话音刚落不到24小时，Jody Wilson-Raybould就向他递交了辞呈。她的突然辞职让特鲁多措手不及，只得承认他对此感到吃惊和失望；并以攻为守的表示，Jody Wilson-Raybould在担任司法部长和总检察长期间从来没有就联邦政府处理SNC-Lavalin公司问题的方式向他提出过任何抱怨，作为联邦政府总理，下属的部长有什么问题应该先让他知道。

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与此同时，自由党政府一些不愿透露姓名的资深人士告诉媒体说，Jody Wilson-Raybould难以相处、缺乏团队精神。

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而Jody Wilson-Raybould的父亲则公开表示，他女儿性格坚定、坚持原则、不会让人随意左右；待整件事情最后尘埃落定，她女儿一定会是清白的胜利者。

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收听

何时打破沉默

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加拿大媒体和政治分析家们关注的是，到目前为止Jody Wilson-Raybould一直保持沉默，理由是在担任司法部长和总检察长期间发生的事情她受到保密法规的约束、不能公开谈论。

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但Jody Wilson-Raybould从内阁辞职后立即聘请前加拿大最高法院法官Thomas Cromwell作为自己的律师，对她可以对媒体说什么和不能说什么的问题提供咨询建议。

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加拿大媒体和政治观察家们在迫不及待的等待Jody Wilson-Raybould打破沉默、开口讲述她作为司法部长是否在SNC-Lavalin公司的问题上受到来自总理办公室的压力、为什么被调职、为什么辞职等一系列问题。

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政治观察家们的共识是，在2019年大选年，Jody Wilson-Raybould是能够在一定程度上左右加拿大政坛走向的热点人物。

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RCI with Chris Hall · CBC News

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