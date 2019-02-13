网络资料图片

国泰航空关闭在多伦多的乘务基地

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 13 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加通社星期三报道说，在国泰航空公司宣布关闭多伦多的乘务基地之后，代表机组人员的工会表示了惊愕和沮丧，担心这可能造成120多名乘务员失去工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

香港《南华早报》星期二获得了国泰航空公司的一份内部简报，其中说，公司在过去一段时间以来，一直在考虑多伦多乘务基地的商业存在合理性。现在认为它已无法再运作下去。目前并未决定解雇在多伦多雇佣的120名乘务员，正考虑如何安排他们的问题。公司预计2019年在香港总部会雇佣上千名一线雇员。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Southern China Morning Post）

国泰航空总部设在香港，同时在世界多个城市设有分部，如伦敦、纽约、旧金山、曼谷等。在加拿大有两个基地：温哥华和多伦多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近年来，该公司面对中国航空公司和廉价航空公司的竞争，从两年前开始推行一项扭转亏损，削减成本的三年计划，预期的目标是节省40亿港币（约合5.1亿美元）的成本。因此不仅在香港，也在海外削减雇员。2017年削减了600个传统职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国泰航空公司多伦多雇员工会属于加拿大公共雇员联盟，在联盟中的分支代号为4088。此前正在与国泰航空公司进行新一轮的劳资谈判。公共雇员联盟说，国泰完全可以与工会合作解决遇到的财务问题，而不必关闭多伦多基地。即使最终无法达成协议，也应该以更合作的方式宣布关闭的决定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国泰航空表示，在关闭多伦多的基地前，已经通知了工会方面。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间
脸书关注
推特关注 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le Palais des congrès de Montréal attend 8000 infirmiers du monde

RCI | English

We can edit the human genome, but should we?

RCI | Español

Más niños pobres y con carencias alimenticias en Canadá

رئيس الحكومة جوستان ترودو يتحدّث خلال مؤتمره الصحفي في وينيبيغ في 12-02-2019/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّةالعربية | RCI

اوتاوا: عاصفة سياسيّة أحدثتها استقالة وزيرة العدل السابقة

Radio-Canada.ca CBC.ca
L’ancien entraîneur de gymnastique Dave Brubaker jugé non coupable à son procès pour agression sexuelleAffaire SNC-Lavalin : réunion d’urgence du comité de la justiceQuébec offre 17 M$ pour organiser les Jeux de la FrancophonieSignes religieux : le PQ doit être « très ouvert » à revoir sa position, dit BérubéFord rappelle près de 1,5 million de camionnettes F-150Cannabis : les jeunes plus à risque de dépression et d’idées suicidairesUn nouveau lobby en faveur du télétravail au QuébecDébut des audiences sur la taxe carbone, les groupes qui s'y opposent prennent la parole20 ans après L’erreur boréale, exploite-t-on la forêt différemment?Plus de 20 ans après la Loi sur l'équité salariale, les inégalités persistent
For sale, gold and oil - cash or trade, contact Nicolas MaduroHigh-ranking Syrian suspected of torturing prisoners arrested in GermanyRCMP charge procurement staffer with links to Norman case with breach of trust20 Revolutionary Guard members killed in Iran bombing, state media say'Double-edged sword:' Teens' long-term cannabis use tied to higher depression riskTrump doesn't want another shutdown, but stops short of agreeing to dealDave Brubaker, ex-Canadian gymnastics coach, acquitted of sex-related chargesFord recalls nearly 1.5 million F-150 pickup trucks that may downshift without warningEast Coast grapples with 'straight-up unpleasant' storm while West Coast digs outA widening scandal and SNC-Lavalin's history of alleged corruption