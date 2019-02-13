国泰航空关闭在多伦多的乘务基地

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加通社星期三报道说，在国泰航空公司宣布关闭多伦多的乘务基地之后，代表机组人员的工会表示了惊愕和沮丧，担心这可能造成120多名乘务员失去工作。

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香港《南华早报》星期二获得了国泰航空公司的一份内部简报，其中说，公司在过去一段时间以来，一直在考虑多伦多乘务基地的商业存在合理性。现在认为它已无法再运作下去。目前并未决定解雇在多伦多雇佣的120名乘务员，正考虑如何安排他们的问题。公司预计2019年在香港总部会雇佣上千名一线雇员。

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国泰航空总部设在香港，同时在世界多个城市设有分部，如伦敦、纽约、旧金山、曼谷等。在加拿大有两个基地：温哥华和多伦多。

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近年来，该公司面对中国航空公司和廉价航空公司的竞争，从两年前开始推行一项扭转亏损，削减成本的三年计划，预期的目标是节省40亿港币（约合5.1亿美元）的成本。因此不仅在香港，也在海外削减雇员。2017年削减了600个传统职位。

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国泰航空公司多伦多雇员工会属于加拿大公共雇员联盟，在联盟中的分支代号为4088。此前正在与国泰航空公司进行新一轮的劳资谈判。公共雇员联盟说，国泰完全可以与工会合作解决遇到的财务问题，而不必关闭多伦多基地。即使最终无法达成协议，也应该以更合作的方式宣布关闭的决定。

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国泰航空表示，在关闭多伦多的基地前，已经通知了工会方面。

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