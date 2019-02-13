魁省警方用飞机押送逮捕的国际有组织犯罪网络嫌犯（Radio Canada）

加拿大联邦和省级警方合作捣毁一个国际犯罪集团

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 13 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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这个星期一，加拿大皇家骑警与魁北克和安大略两个省的省警联合行动，捣毁了一个有组织犯罪团伙精心运作的国际犯罪洗钱网络。

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皇家骑警和省警，加上联邦税务局等机构总共出动了约300人，星期一清晨在蒙特利尔和多伦多进行了突击搜查，总共逮捕了17人，收缴了超过3280万加元的赃物。

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警方收缴的现金（RCMP)

警方在此次突袭行动中，收缴的大麻、可卡因，甲基苯丙胺等多种毒品，总值约合220万加元；查获的用于犯罪目的资金，包括加元和外币现金以及银行账户中的资金，总值870万加元。除此之外， 加拿大税务局扣押的6处房产价值约1500万加元；加拿大皇家骑警扣押的房产估计价值700万加元。

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加拿大皇家骑警队的发言人马蒂娜 •方丹（Martine Fontaine）周二在新闻发布会上说，这个洗钱网络经营的数额巨大：“这次行动的目的是通过捣毁犯罪团体的洗钱网络，动摇有组织犯罪的结构基础”。

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方丹还说，这次的调查和侦破行动是继去年捣毁加拿大西部一个国际性犯罪组织之后，加拿大警方又一次重要行动。她说， 针对这一犯罪团伙的侦查从2016年春季就开始了，历时长达两年，过程极其复杂。

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在新闻发布会上自左至右分别为， 加拿大税局刑事调查主任Stéphane Bonin，皇家骑警发言人Martine Fontaine和警官François-Olivier Myette (Ryan Remiorz/The Canadian Press)

调查人员不得不将注意力集中在某些犯罪嫌疑人身上并跟踪他们，以便为检控提供证据。警方采取的特别调查手段为起诉这个有组织犯罪集团提供了有力的证据。她说：“现在警方手中掌握了成千上万的文件和证据，已做好准备在法庭审判时披露和提交”。

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根据警方的调查，这个犯罪集团的成员先在蒙特利尔通过贩卖毒品等非法活动收到钱，然后再通过个人或多伦多的货币兑换点将这些钱转走。

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一个全球性的国际犯罪网络

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加拿大皇家骑警称，该犯罪团伙有一个严密的非常规的洗钱网络，这个网络在多个国家有中转站，包括黎巴嫩、阿拉伯联合酋长国、伊朗、美国和中国。在加拿大贩毒的收入先是回到这些国家，然后其中大部分会转到毒品出口国，主要是哥伦比亚和墨西哥。

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加拿大皇家骑警说：“这个国际犯罪网络从事多种非法活动，包括走私和贩卖毒品，而上述程序可以使他们将大额的非法资金通过洗钱的方式再用于进口毒品”。

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警方收缴的毒品（RCMP)

警方公布了被捕的嫌犯名单，其中有10人在魁北克省，7人在安大略省。这些嫌疑人年龄在26岁至71岁之间。他们面临的指控包括共谋，为贩卖目的拥有毒品和为犯罪所得洗钱。

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在停车场的秘密交换

警官弗朗索瓦·米特（François-Olivier Myette）说：“参与毒品走私的都是这个网络中的主要嫌犯。现在收缴了这些毒品， 捣毁了他们的网络，将有利于城市的安全”。

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他还向媒体介绍了一些具体的破案过程。例如系列监视行动，监控停车场并拍下犯罪团伙秘密交易的录像。他们运送现金的方式包括用旅行箱，行李袋， 或直接装进汽车后备箱。每次的现金交易从50万元至100万元不等。

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嫌疑人在多伦多收到现金后，以各种方式汇出，然后在其他地方，例如迪拜收到等值的钱。米特警官说：“这就是他们的运作方式。就像你把钱从左口袋里掏出来，然后装进右口袋一样”。

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他说，嫌犯有时彼此并不认识。他们会在这些交易中通过使用预定的令牌号码来识别彼此 – 通常是现金上的序列号。

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加拿大税局的参与

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加拿大税务局刑事调查主任斯蒂凡·伯宁（Stéphane Bonin）在新闻发布会上透露，税局总共有50名调查员参与了这次行动。

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他说：“加拿大税局一直把逃税和国内外的地下经济活动作为重点监控事项。正是因为与加拿大皇家骑警以及世界各地的国际合作伙伴的紧密合作，我们才能取得今天的成果”。

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警方还公布说， 仍有三名嫌犯在逃， 希望公众协助提供信息。警方正在寻找的是以下三个人：

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