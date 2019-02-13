（CP/Paul Chiasson）

我也向利比亚人行贿来着：加拿大资深记者谈SNC-兰万灵公司行贿案

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 13 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大退伍军人事务部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）突然辞职是这几天联邦政坛最大的风波，引起了各大媒体连篇累牍的分析和讨论。这起风波的源头是魁北克省工程设计公司SNC-兰万灵被指控在利比亚为获得工程项目行贿。CBC退休记者麦克唐纳（Neil Macdonald）日前也发表了评论文章。他在文中首先讲起了自己过去担任驻外记者时的“行贿罪行”：“我冒着引起加拿大检察官注意的危险站出来承认，我贿赂过外国官员，许多外国官员。”

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SNC-兰万灵是加拿大最大的工程承包商，去年在全球同类企业中排名第七。该公司被指控在2001-2011十年间向利比亚政府官员行贿将近4800万加元。此案目前还在初审阶段。

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Neil Macdonald (CBC)

行贿”惯犯“

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麦克唐纳回忆说，2011年，他和一个CBC摄制组开车横跨埃及，来到利比亚东部边境。当时利比亚内战已经爆发，签证突然不再管用，但是只要愿意往边检人员手里塞些钱，还是可以入境的。麦克唐纳以他一贯的尖刻说，他当然可以挺身宣布自己是加拿大人，而加拿大人是不会以行贿来助长外国腐败的。但是他选择了给钱，因为他必须去班加西市采访。

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在此之前麦克唐纳在中东做过五年驻外记者（1998-2003），对这一套并不陌生。他在文中披露，伊拉克官员会交给外国媒体的本地陪同一份单子，上面写着他们要的东西：蜂蜜、蜂王浆、意大利时装、电器、香水……。他们最喜欢的是生发液、伟哥和美元。稍微含蓄一点的伊朗人会在机场找个借口没收你的器材，然后让你用几百美元换回去。事实上，他承认，他在每一个他去过的阿拉伯国家 — 还有海地 — 都被索要过钱物。如果他不给，他那些年发回的报道会少很多，而且可能根本做不成战地报道。

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SNC-兰万灵行贿案

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这种行为和SNC-兰万灵公司有什么区别呢？麦克唐纳认为本质上没有。但是他说，西方国家的政府可不这么看。美国去年一年采取了17次反腐法律行动。加拿大在禁止本国公司行贿以消除外国政府腐败方面更是积极。

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他说，美国到目前为止的反腐目标主要是外国公司，而且所采取的“法律行动”将近一半是民事诉讼。被指控刑事罪名的那些公司，大部分最后也以交纳巨额罚款的方式争取到了延期诉讼或庭外和解。

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这也正是SNC-兰万灵在2015年被指控后积极争取的，但是被加拿大联邦检察官拒绝。根据《环球邮报》的报道，总理办公室向当时的司法部长威尔森-雷布尔德施压，希望她运用司法部长的权限，推翻检察官的决定。她拒绝了，并因此在上个月自由党改组内阁时被调任退伍军人事务部长。

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(CP/Adrian Wyld）

这篇报道引起轩然大波。再过半年多就要大选了，反对党抓住这个大好机会穷追猛打，特鲁多一再否认。看热闹不嫌事大的麦克唐纳说，这当然是个绝好的政治新闻题材，而最好看的部分是素有坏脾气名声的威尔森-雷布尔德的反应。

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麦克唐纳认为，威尔森-雷布尔德如果仍把自己归于特鲁多旗下的话，完全可以声明她没觉得自己受到压力。当事人否认，风波就可以就此平息。但是她以受限于保密规定为由拒绝评论，反对党因此可以自由发挥，而特鲁多又不能因为她不开口拿她怎么样。麦克唐纳说，他见过许多被降级任用的部长，但从来没见过他们当中有谁以这种方式回本的。

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星期二（2月12日），在特鲁多表示她仍然是内阁一员的事实能说明一切之后还不到二十四个小时，威尔森-雷布尔德突然宣布辞去退伍军人事务部长的职务，再次让特鲁多措手不及。

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麦克唐纳最后说，这当然是个无聊的加拿大丑闻。他可以想象，那些收了贿赂的利比亚官员，现在正吸着水烟喝着咖啡，把牙都笑掉了。

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麦克唐纳的这篇评论文章发表在CBC网站的“Opinion”栏目。该栏目和新闻报道有着严格的区分，通常由自由撰稿人供稿。

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