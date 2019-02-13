联邦政府不是老大：萨斯喀彻温省政府对联邦碳税提出法律挑战

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萨斯喀彻温省政府关于联邦碳税的“征求意见案”星期三（2月13日）上午在该省上诉法院开始。萨省政府要求法院对加拿大联邦政府征收碳税是否越权从而违宪做出裁决。

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代表萨省政府的律师强调说，这起诉讼的目的并不是要否认气候变化的真实性。萨省政府承认全球气温变暖的严重性和采取有效减排措施的必要性。这起诉讼的问题是，联邦政府为征收碳税制定的“温室气体污染定价法”是否违宪或部分违宪？

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联邦碳税的反对者认为，联邦政府向各省征收碳税是不尊重省级政府的管辖权范围。而联邦政府认为气候变化是全国性的问题，按照加拿大宪法中的“和平，秩序与良政”条款，应该由联邦来制定法律解决这个问题。

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萨省获得了安大略省、新不伦瑞克省和阿尔伯塔省的支持。三个省都将作为本案的“介入诉讼人”表达意见。

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萨省政府的律师在星期三上午首先向法庭做了陈述。联邦政府律师的陈述定于星期四上午。

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（RCI with CBC News，Adam Hunter，Salimah Shivji）

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