加拿大众议院司法委员会决定调查SNC-兰万灵事件，但在证人名单上无法达成一致

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加拿大议会众议院司法委员会星期三（2月13日）召开紧急会议，会上决定对SNC-兰万灵公司行贿案所引发的风波进行调查。前一天，加拿大退伍军人事务部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）突然宣布辞职，引起反对党和舆论界对她到底是否在此案上受到总理办公室压力提出更多的疑问。

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委员会在证人传唤的问题没有达成一致。保守党和新民主党成员建议公开选择证人的过程，并要求特鲁多的资深顾问巴茨（Gerald Butts）和威尔森-雷布尔德本人作证。自由党成员坚持遵守正常程序，在闭门会议上选定证人。他们同意写进证人名单的人目前有三个：现任司法部长拉麦提（David Lametti），司法部副部长德鲁安（Nathalie Drouin）和枢密院书记官维尼克（Michael Wernick）。

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与此同时，特鲁多和威尔森-雷布尔德都在各自征求法律专家的意见。

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目前加拿大议会道德规范专员迪翁（Mario Dion）已经在对此事进行调查。但他的调查范围仅限于总理特鲁多是否在此事上违反了加拿大利益冲突法。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker, Radio-Canada）

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