更多女性进公司上层、但少数族裔仍很少

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对美国和欧盟国家上市公司新任命的董事会成员的分析显示，女性董事会成员的数量明显增加，但少数族裔成员的数量却微不足道，这意味着公司决策层成员多元化的国际运动还有很长的路要走。

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与时俱进

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根据对名列Russell 3000 Index上市公司的分析，在2016年到2018年期间新任命的公司董事会成员中有27%是女性，比这之前3年21%的比例有了明显的提高。

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美国和欧洲国家上市公司董事会长期是白人男子的天下，这与董事会成员传统上来自白人精英俱乐部有直接的关系。

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但随着男女平等社会运动的深入人心，不少国家的立法机构通过相关法律要求上市公司董事会增加聘用女性成员、或者是干脆定出上市公司董事会成员中的女性比例；拥有巨额投资资金的基金也把公司董事会女性成员的比例作为是否给钱投资的一个衡量指标。这些都导致各大上市公司努力增加聘用女性董事会成员。

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法规

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比如美国加利福尼亚州就通过法律，规定到2021年底 ，所有在加利福尼亚州注册的有超过6名董事会成员的上市公司董事会中至少要有三位女性。除此之外美国有至少4个州在考虑通过类似的法规。

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欧盟一些国家则强制性规定了上市公司董事会成员的女性比例。比如，法国要求大型上市公司董事会成员中至少40%是女性，德国定下的比例是30%，而英国的规定是到2020年英国350个最大的上市公司董事会成员中要有至少三分之一的成员是女性。

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管用？

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女权运动人士强调，大公司企业董事会增加女性成员不但有助于改善公司形象，而且有助于提高公司决策的合理性、进而改善公司企业的盈利。

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虽然有的研究显示，增加公司董事会中的女性成员数量与改善公司盈利状况有正比例关系，但也有的研究显示给公司董事会添加女性成员对于公司的盈利状况没有什么影响。

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虽然美国和主要欧洲国家的大型上市公司增加聘用女性董事会成员已接近成为常态，但少数族裔进入大型上市公司董事会的人数仍然很少。

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少数族裔

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比如，尽管非洲裔美国人占美国人口总数的13%，但2016年到2018年期间被任命的美国上市公司新董事会成员中非洲裔美国人的比例只有5%；西班牙裔和拉美裔占美国全国人口的18%，而2016年到2018年期间被任命的美国上市公司新董事会成员中拉美裔新董事会成员的比例只有2%。

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分析人士认为，虽然少数族裔进入上市公司董事会难的问题会得到改善，但这会比女性进入公司董事会更加困难；因为女性人口毕竟占了一半、又有女权运动的推动、和国家、州的立法相助，而这些因素对于少数族裔来说几乎没有。

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