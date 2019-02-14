美中新一轮贸易会谈在北京举行

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美国和中国的高级贸易谈判代表在北京开始了新一轮贸易谈判。

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专家们和商业企业界人士不认为这为期两天的贸易谈判能够取得突破性进展。

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中国政府希望近几个星期在中美贸易谈判方面已经取得的进展能够让美国总统特朗普推迟拉升对中国进入美国市场商品征收的惩罚性关税税率，以给双方的贸易谈判代表以更多的时间去达成协议。

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美国特朗普政府为美中贸易谈判定下的时间表是，如果在2月底美中贸易谈判还不能达成协议，则会把目前对中国进入美国市场2千亿美元商品征收的10%的惩罚性关税税率上调到25%。

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星期四发布的中国贸易最新统计数字显示，一月份中国的出口比去年同期增长了9.1%，但从美国的进口则猛跌了41%。

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RCI with Associated Press、CBC News

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