加拿大大学最大一笔捐款花落麦吉尔

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加拿大知名高等学府、蒙特利尔市的麦吉尔大学收到2亿加元捐款，用于设立奖学金项目、鼓励大学生深造。这是加拿大大学到目前为止收到的最大一笔捐款。

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提供这笔巨款的是 McCall MacBain Foundation基金会的创建者John McCall MacBain 和 Marcy McCall MacBain。

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用他们巨额捐款成立的McCall MacBain Scholarships奖学金每年向麦吉尔大学的50名加拿大学生和25名国际学生提供全额奖学金。首批奖学金将于2021年在麦吉尔大学发放。

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John McCall MacBain表示，他在麦吉尔大学受到的教育为他日后取得的成功奠定了基础，而他获得的奖学金帮助他完成了在麦吉尔大学的学业。Marcy McCall MacBain也表示，她能够在英国牛津大学完成学业与获得奖学金资助有很大的关系。

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RCI with Sarah Leavitt · CBC News

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