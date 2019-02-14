加拿大鹅增长迅速，决定在魁北克开设第二个加工厂

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加通社报道说，加拿大鹅公司星期四宣布，将在魁北克省开设第二家生产厂， 厂址将选在蒙特利尔。

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这家新的高档羽绒服生产厂将开在蒙特利尔时装行业的中心地区，也称Chabanel衣厂区。厂房面积将达11.5万平方尺。预计到3月底开工时会先雇用100多名员工，到2020年底，满负荷生产时，雇佣员工总数将增加到650人。

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新的工厂还将附设有缝纫学校，可以让有兴趣入职的员工学习裁剪和缝纫。

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加拿大鹅控股公司刚刚公布了去年第四季度的财务报告，无论盈利总额还是股票收益都比去年同期有大幅增长。总盈利超过一亿加元，为1.034亿元，几乎超过去年同期一倍， 去年同期为6300万；每股摊薄收益93美分，而去年同期为56美分.

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该公司第三季度的销售收入为3。99亿加元， 也高于去年同期的2.65亿加元。

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根据路透社的报道，分析师预计该公司本季度的平均预期每股盈利为81美分。

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加拿大鹅公司也调整了对2019财政年度收入及利润的预期。预计营收增长将在百分之35以上。每股摊薄净收益的年增长率也将在百分之45-49的水平。而早前的预期是至少增长40％。

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