加拿大卫生部面临压力， 需尽快解决阿片类药物滥用问题

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加拿大一个全国性的家长组织呼吁联邦政府公布卫生官员针对阿片类药物剂量调查的进展情况和更多细节。

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这个组织名为“母亲阻止伤害”（Moms Stop the Harm）， 致力于关注青少年药物依赖和接触毒品问题。莱斯利·麦克拜恩（Leslie McBain）是该组织的三名创始人之一。 她说，加拿大卫生部此前已经任命首席医疗卫生官特里萨·谭（Theresa Tam）医生调查全国各省药物滥用的情况，以便就安全使用阿片类药物制定更安全的规定。但她担心今年是大选年，联邦政府可能不会在大选期间出台相关政策。

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该组织说，加拿大全国滥用阿片类药物的情况没有得到控制，所强调的成瘾治疗也没有起多大作用。仅不列颠·哥伦比亚省去年一年，就有1500人死于服用过量。

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该组织中的另一名佩特拉·舒尔茨女士以前从未想到过会成立这个组织。她的儿子在2014年4月30日因服用芬太尼过量死在公寓里。当她和丈夫在公寓的浴室地板上发现儿子的尸体时，开始还以为是因注射毒品死亡的。后来验尸官的检查结果是因为用了致命剂量的芬太尼药物。而当时他们对这种药物知之甚少。从那以后，舒尔茨女士就加入了“母亲阻止伤害”组织， 用讲述自己儿子的故事来改变人们对药物使用的看法。

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加拿大卫生部表示，正在从各省和地区收集数据，同时也在研究如何更安全的控制阿片类药物的供应和使用。

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