卡尔加里的黄马甲抗议活动（CBC)

阿尔伯塔黄马甲抗议升级，上百辆卡车驶向渥太华

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 14 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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法国民众抗议油价上涨和政府加税的黄马甲运动引起世界关注，起起伏伏已经持续了四个月。实际上，在加拿大西部的阿尔伯塔省，近几个月来也一直有连续不断的抗议活动，开始是抗议政府在输油管建设上的无所作为，导致那里的石油工业陷入困境，相关很多行业越来越萧条，许多人失业。现在则又增加了其它抗议内容，包括联邦政府面对边境上成千上万的非法越境难民，不采取任何措施；抗议联邦政府的C-69法案，向各省征收碳排放税。

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抗议者们受到法国黄马甲运动的启发，也纷纷穿起了黄马甲。许多人不顾零下二三十度的严寒，每个周末到街头举牌抗议。

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星期四，抗议活动进一步升级。阿尔伯塔省有大约160辆卡车组成一个抗议团体 “团结前进”，要到首都渥太华抗议。抗议车队早上从红鹿市出发，开始了3,399公里远征抗议的四天行程。

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“团结前进”的抗议车队驶出红鹿城（CBC)

“团结前进”抗议车队的组织者之一麦克·杰普森（Mike Jepson）表示，他们计划抵达渥太华时在国会山举行一个大型抗议集会。他说希望车队能够一路增加到200多辆。

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杰普森有自己的油田消防公司。他说：“所有参加抗议的卡车本来都应该在工作中，但因为受到石油工业衰退的影响，他们都没活干了。所以，我们想要的就是能恢复工作。阿尔伯塔省的石油工业遭受严重创伤，我们很多相关行业都受到影响”。

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抗议车队中的司机Kevin Peters来自麦克默里堡（CBC)

车队的另一名司机凯文·彼得斯（Kevin Peters）来自麦克默里堡。他说，他希望这个国家的领导人能够意识到，在他的家乡，很多人正在遭受巨大的痛苦。“每天都有人失去工作。还有人正在失去家园，失去生意。麦克默里堡几乎就在这个国家的中心，我们每年给政府交很多钱。人们难道能接受不关心我们的政府吗？”

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抗议车队计划在第一个抵达的萨斯克彻温省省会里贾纳召开一个集会，声援该省抵制联邦的碳税计划。该省总理已经表示不想征收碳税。但该省的联邦政府律师说，他们相信，联邦政府有在该省征收碳排放税的法权。

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加拿大广播公司的记者在现场采访了几位抗议者。一位女士说：“我们希望政府能够做点什么，让我们资源如此丰富的省份能够兴旺一些。 我们不相信政府所说的，包括联邦政府，也包括省政府。因为我们看不到他们做了什么”。

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参加抗议的人也不只是对经济不满，他们还对政府的其他政策有不同看法。例如征收碳税，敞开边境接受从美国非法越境来的难民，还要签署同意联合国新的接收难民协议。、

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一位抗议者说，他并不是种族主义者，也不反对移民，但政府不应该欢迎非法越境的难民。“我父亲就是移民，我爷爷也是，他们合法地来到这个国家，靠自己的努力才有今天。我知道这些，并不是反对移民”。

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抗议者的标语牌上写着“不要敞开边境”（CBC)

另一位女士则说：“我只是觉得，政府应该把加拿大本国民生放在优先考虑的地位。我们需要维护边境的安全，如果没有安全的边境，就不会有安全的国家”。

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当然，更多的人还是最关注当地的经济问题。 另一位抗议者说：“我们是有很多问题要解决，但我们最想发出的信息是，加拿大需要石油工业，需要建输油管道”。

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一位抗议者的标语上写着“特鲁多必须走人”（CBC)

加拿大的黄马甲运动也在社交媒体“脸书”（Facebook）上创建了网页，现在已有几十万人加入。他们在上面讨论的问题很广泛，从到对移民和难民政策的关注，发表对媒体报道事件的看法，到抨击总理的执政能力。

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阿尔伯塔大学政治学教授表示，他对此一点也不感到吃惊。“我听到很多人对移民政策，难民政策发出的不同声音。但最核心的问题仍然是：很多人失去了工作，但没有得到联邦和省政府的重视”。收听

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文章分类: 政治社会移民与难民经济

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