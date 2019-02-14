嫌麻烦：大部分加拿大消费者不喜欢自助结账

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

自助结账，自助检票，自助还书，甚至自助验关，用机器代替人工服务似乎是所有行业的大趋势。但是市场调查显示，至少在购买食品时，大部分加拿大消费者并不喜欢自助结账。与此同时，几家位于多伦多的Canada Tire连锁零售店不声不响地撤掉了自助结账台。这个举措受到了一些老顾客的欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不喜欢自助结账主要是嫌麻烦

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自助结账本是为了形成一个店家省钱、顾客方便的双赢局面。但是几位接受CBC记者Sophia Harris采访的顾客却说，“不方便”是他们不喜欢自助结账的第一个原因。尤其是需要称重量和查标签的时候，自助结账更是费时间。如果身边还带着个到处跑的孩子，那就更是手忙脚乱。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯卡通市民弗尼女士说，她只有在买几样小东西的时候才会去自助结账柜台，因为她觉得那里地方太窄，比如说买一袋十磅重的土豆就很不方便。而机器里那把声音又一直催：“把它放入袋中，把它放入袋中。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是买小东西就方便了吗？哈利法克斯市民贝斯特说，你如果把一盒牙线之类的东西放上去，机器会识别不出来。你就只好喊：“先生，先生，（或是）女士，女士，我需要人帮忙。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

好心肠的顾客还担心收银员失业

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有些顾客抵触自助结账的另一个原因是不希望看到机器抢走了人的饭碗。弗尼是其中之一，她说，收银员需要工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多市民弗恩泰斯说，他很高兴自己常去的那家Canada Tire分店撤掉了自助结账台。因为他觉得这些机器对零售业员工的工作岗位是个威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

更让他高兴的是，商店在取消自助结账的同时还对原来的收银柜台做了改变。过去是有几个柜台就有几个队，现在变成所有顾客排成一队，排到时哪个柜台空出来就去哪个。这个方式比自助结账和过去的排队方式都要快。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了想省时间、减少麻烦以外，更愿意和人打交道而不是对着一台机器，是另一个加拿大消费者喜欢人工结账方式的原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

达尔豪斯大学去年秋季的一项市场调查显示，66%的加拿大人表示在购买食物时使用过自助结账台，但是他们当中只有一小部分（11%）是经常使用。将近82%的加拿大人认为，超市和食品店里应该有人协助顾客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，将近一半（49.4%）的加拿大人不打算网购食物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是专家预言自动化浪潮势不可挡

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

达尔豪斯大学的食品分销与政策专家查理布瓦（Sylvain Charlebois）认为，我们处于一个自动化的时代，自助结账方式不会消失。只要改进技术，让消费者感到它确实让生活更加方便，就会会有越来越多的人接受并习惯这种方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一年多前，亚马逊的第一家不需要排队结账的实体店Amazon Go在西雅图开张。顾客唯一要做的只是在门口用手机扫描登记一下自己的亚马逊账号。他们从货架上拿起来的东西会自动入账，如果改变心意，放回去的东西会自动从他们的购物单上消失。顾客因此可以买完以后拎着袋子就走。这种亚马逊商店现在已有七家，据信公司计划在2021年以前增加到三千家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News,Sophia Harris，Pete Evans， Bloomberg）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada