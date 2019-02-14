（CP/Jacques Boissinot）

魁北克省三大反对党组成罕见联合阵线，声援被辞退的农学家

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 14 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期四（2月14日）下午在魁北克省议会出现了罕见的一幕：三个议会反对党的代表，魁省专业公务员工会主席和一位无党派议员联合召开新闻发布会，声援上个月被魁省农业部解雇的农学家罗贝尔（Louis Robert）。他们要求省政府恢复罗贝尔的工作，做出道歉和赔偿，并对农药企业干涉农学研究的问题进行调查，完善保护举报者的法律。

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罗贝尔在谷物研究领域和农场主当中威信很高。（Radio-Canada）

罗贝尔在魁省农业部工作了32年，1月24日被解雇，理由是他违反有关规定，把一份不对外公开的文件泄露给媒体。他在发现魁省谷物研究所的科研工作受到农药生产商干预后，首先向自己的上级反映。因问题未获解决，他决定向媒体曝料。魁省关于保护举报者的法律规定，举报者应首先和自己的上级，警方及反腐部门联系，在涉及人身安全和重大环境威胁时可以向媒体曝料。省农业部认为罗贝尔泄露的文件不属于这个范围。

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代表魁省公职人员的几个工会联合发起情愿。罗贝尔也获得了农会等团体的支持。但是省农业部到目前为止拒绝让罗贝尔复职的要求，理由是魁省公民保护专员正在进行调查，罗贝尔有正常的上诉渠道，此事应按正常程序处理。

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省农业部长在此事引起反弹后道歉。但他的道歉并不是针对罗贝尔被辞退本身，而是说自己不应该把辞退他的责任揽在自己身上，给公众造成了政治干预的印象。

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（RCI avec Radio-Canada, Thomas Gerbert）

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