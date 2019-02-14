当精神分裂症患者追随“伊斯兰国”：一名2017年在多伦多攻击店员的女子被判7年有期徒刑

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星期四（2月14日）在安大略省高等法院，34岁的杜格莫什（Rehab Dughmosh）被以恐袭罪名判处7年有期徒刑。除去她在判决前被拘押的时间，她还将在狱中度过4年半。主审法官在宣布判决时说，被告因患有严重的精神疾病而获得从轻量刑。

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2017年6月3日，杜格莫什披着一面自己缝的“伊斯兰国”旗帜冲进多伦多的一家Canada Tire，用高尔夫球杆和刀攻击店员。她很快被制服。没有人受到伤害。

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杜格莫什2009年和丈夫一道从叙利亚移民加拿大，有两个孩子，后离婚。她在2013年开始接触极端思想。家人在2015年开始注意到她的精神问题。她在2016年曾飞往土耳其，想去叙利亚参加“伊斯兰国”武装。她的弟弟发现后通知了警方。她被迫返回多伦多后，向警方谎称去叙利亚只是探亲。对她的调查没有继续下去。

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她被捕后没有请律师，也没有对陪审团的选择表示意见。她直到一年前才同意接受治疗，据信其精神状况自那时起有所好转。主审法官说，她对“伊斯兰国”的支持，尽管和她的精神疾病联系在一起，但仍然对公众构成威胁。

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（RCI with CBC News, CP）

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