网络广播 2019/02-15-16-17

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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加航超卖机票还愚弄没座位的乘客

一位加拿大航空公司 Air Canada 的前票务员和一位现在仍然在加航工作的票务员向加拿大广播公司英语部Go Public节目组披露了加航如何对付超卖机票导致乘客无法登机问题的手段。为了避免引起报复，这两位加拿大航空公司雇员和前雇员都要求CBC播出报道时为他们匿名。加航的手段简单来说就是不把真实情况告诉没有机舱座位的乘客，让他们一直以为等到登机时就会找到机舱座位。

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魁北克省取消去年8月以前提出的移民申请：分析与评论

魁北克省政府上星期向省议会提交移民政策改革9号法案，其中引起争议最大的内容是把2018年8月2日以前提交的、还未开始审批的移民申请全部作废。加上主要申请人的家属，1万8千份申请的背后是4万5千到5万人。其中有些人已经在魁北克省学习和工作一段时间了。吴薇报道。

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3 播客 / Podcast越来越火，著名音乐流媒体服务Spotify收购播客初创公司Gimlet Media和Anchor

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Spotify最出名的是音乐流媒体服务，但现在它准备建立一个播客帝国。

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加拿大少年被体育教练性侵的问题严重

加拿大广播公司的调查报道显示，过去20年至少有222名加拿大少年体育运动教练因为性侵被判罪，受他们性侵迫害的未成年人的数量超过6百人，涉及36种不同的体育运动领域；另有34名体育教练性侵问题的案例正处于司法程序中。

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他们叫我乔治：黑人作家笔下的一段加拿大历史

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今天的加拿大社会提倡多元文化，种族主义受到公众舆论的唾弃。但加拿大并不是一开始就是这个样子。上个世纪初的一位加拿大总理认为，加拿大应该是 “西半球的白人家园”。这种理念在大半个世纪里占主导地位，因此当时的移民法严格限制有色人种。不仅华人受到排斥，连来自英联邦国家的移民，只要不是白人也不受欢迎。加拿大作家和学者弗斯特（Cecil Foster）本月出版了一本新书：《他们叫我乔治：黑人列车员不为人知的故事和现代加拿大的诞生》。他在接受CBC采访时说，加拿大在很长一段时间里每年只接受一百名来自加勒比海英属西印度群岛的黑人。他们唯一被允许从事的职业是卧铺车厢列车员，最早为卧铺车厢提供列车员服务的是一个名叫乔治.普尔曼的美国企业家，他们因此被乘客统称为“乔治”。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里。

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谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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