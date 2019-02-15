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新研究：年轻人吸食大麻可能会增加抑郁及自杀的危险

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 15 二月, 2019 , 暂无评论 ↓

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由麦吉尔大学牵头的一项最新研究显示，年轻人接触大麻后，可能会在长时间内带来患抑郁症和自杀的更高风险。

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麦吉尔大学的精神病学教授加布尔拉·戈比（Gabriella Gobbi）博士领导的研究团队成员分布在蒙特利尔和英国伦敦。他们周三在神经医学期刊《JAMA精神病学》上发表了一项国际性的研究报告。该研究采用了超过23,000名18岁以下的人群样本，发现吸食大麻者随后患上抑郁症者的可能性比那些未吸食者要高出1.5倍，出现自杀念头的可能性则高出3倍。

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在加拿大，15至25岁的年龄组是各年龄组中接触大麻比例最高的人群，大概占20％至33％。这比其他发达国家同龄组的比例要高。

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戈比博士说“大麻是一把双刃剑。青少年使用大麻，是追求它的欣快效应。但从长远来看，大麻会带来相反的效果”。她估计说，在18至35岁的加拿大人中，大约有7％患了抑郁症的人与大麻接触有关，总数约2.5万人。

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戈比博士还说，他们对使用大麻可以增加自杀想法的概率感到惊讶。她说：“以前很少有人知道大麻对自杀倾向的影响。因此这一结果也让我们感到惊讶”。

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Anthony Levitt）博士是治疗抑郁症的专家（CBC）

多伦多Sunnybrook健康科学中心的脑科学项目负责人安东尼·莱维特（Anthony Levitt）博士是治疗抑郁症的专家。他并没有参与这个研究，但他认为这个研究很给力。莱维特博士说，当社会广泛认可吸食大麻的行为时，年轻人和他们的父母往往都很难看出大麻有什么副作用。但事实就在那里。

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他说： “大麻是可以令人成瘾的物质，成瘾的行为都有危险。比如酒精在短时间内可以让人摆脱烦恼，但从长远看也会增加抑郁症的风险。大麻也是一样”。

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莱维特博士和戈比博士都呼吁医学研究人员加强对成瘾病症治疗的研究，包括让那些想戒掉大麻的人更容易获得有效治疗。

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这项研究得到了加拿大健康研究所（CIHR）和魁北克防止自杀和情绪障碍类疾病网络的资助。

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