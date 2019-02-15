纽芬兰省女子参加各种抽奖活动屡屡中奖，自己都不知道为何如此幸运

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纽芬兰的一名31岁女子手气好的出奇，在诸多抽奖活动中获得奖品，连她自己都说难以置信。

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科尔贝·亨伯（Kirbie Humber）家住省会圣约翰斯西面不远的天堂镇（Paradise），在一家销售地板的公司工作。她在过去一年多的时间里参加各种社交媒体和广播节目的抽奖活动，每个月都会至少赢一次奖。奖项小的有巧克力、烤肉、当地餐馆的免费晚餐、圣诞节情趣地毯、大些的奖项有服装、化妆品和明星演唱会的门票。而几年前她赢的最大一个奖是到美国的佛罗里达海滨参加乡村音乐节。而她作为一名乡村音乐爱好者，以前只是从收音机里听那些歌星的歌，那次在音乐节上则亲眼见到了好几位偶像。

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科尔贝第一次获奖是2015年，参加当地一个车行的自拍照片征集活动。她的照片被选中，印成海报广告贴在车行展厅的汽车上。车行付给他一张250加元的礼品卡。而那恰好成了她生日之前的礼物。

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自从那次赢奖之后，科尔贝就尝到了甜头。她说现在差不多每天都会参加两项抽奖活动。就在这个星期二，她花一元钱买的一张刮奖彩票，刮开以后一看中奖100元。

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科尔贝说，她参加的抽奖活动都是不会用花钱或只花很少的钱。对买彩票等博彩的危险性有清楚的认识。 她说虽然每次都不知道运气会如何，但总是充满期待。她说就类似于问自己“这回可能性有多大呢”。

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尽管已经数不清中奖多少次了，每次中奖都给他带来快乐的心情。科尔贝说：“我当然高兴了，谁不喜欢免费的奖品呢？但我真是搞不懂为什么自己这么幸运，也许是我的名字比较特殊吧”。

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